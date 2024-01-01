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Mike Portnoy

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26 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

25 дек 2023 : 		 MIKE PORTNOY исполняет DREAM THEATER

8 окт 2023 : 		 MIKE PORTNOY выступил с BLUE THUNDER

21 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY: «Чтобы распространять свою музыку, вам не нужен лейбл»

13 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY дал совет начинающим барабанщикам

6 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY готов сыграть с DREAM THEATER

25 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — о своей физической форме

28 дек 2022 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles!

4 апр 2022 : 		 У MIKE PORTNOY две полоски

15 фев 2022 : 		 MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х»

2 янв 2022 : 		 MIKE PORTNOY вновь соревнуется с дочкой

12 ноя 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Я создал из себя нечто среднее между Китом, Нилом и Lars'ом»

3 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Понимаю, почему слетают туры»

10 авг 2021 : 		 MIKE PORTNOY и ALEX SKOLNICK выражают озабоченность

30 июл 2021 : 		 MIKE PORTNOY — о Джоуи Джордисоне: «Он был невероятным барабанщиком»

27 янв 2021 : 		 MIKE PORTNOY и винил

28 дек 2020 : 		 MIKE PORTNOY пытается взять реванш

11 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY чествует Джона Леннона

9 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

15 авг 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

15 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

9 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет THE BEATLES

30 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Почему вы не надеваете маски?»

27 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

24 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY против новых правил Live Nation

22 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «И зачем мне автобиография?»
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MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER



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«Вы давно это просили...» — MIKE PORTNOY исполнил "The Dance Of Eternity".

«Забавный факт: вы не поверите, но этот трек НЕ БЫЛ в списке обсуждаемых песен/контента до того, как я приехал в Drumeo на съемки. Брэндон Тьюз спросил меня на месте, готов ли я это сделать, и я сказал, что готов попробовать, но что я не играл ее уже ГОДЫ (со времен тура Shattered Fortress в 2017 году). Мы решили попробовать, даже не слушая трек, чтобы просмотреть, что получится... нажали на кнопку записи, и вот что вышло! Нельзя разучиться ездить на велосипеде! Ну, скорее, на одноколесном велосипеде...»

DREAM THEATER Drummer MIKE PORTNOY Breaks Down




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