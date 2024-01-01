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MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER



«Вы давно это просили...» — MIKE PORTNOY исполнил "The Dance Of Eternity".



«Забавный факт: вы не поверите, но этот трек НЕ БЫЛ в списке обсуждаемых песен/контента до того, как я приехал в Drumeo на съемки. Брэндон Тьюз спросил меня на месте, готов ли я это сделать, и я сказал, что готов попробовать, но что я не играл ее уже ГОДЫ (со времен тура Shattered Fortress в 2017 году). Мы решили попробовать, даже не слушая трек, чтобы просмотреть, что получится... нажали на кнопку записи, и вот что вышло! Нельзя разучиться ездить на велосипеде! Ну, скорее, на одноколесном велосипеде...»







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