25 дек 2023



MIKE PORTNOY исполняет DREAM THEATER



Drumeo опубликовали запись подробного барабанного разбора хита DREAM THEATER "Pull Me Under" от барабанщика Mike Portnoy, который сообщил:



«О том, что я возвращаюсь в DREAM THEATER, было объявлено всего несколько недель назад, как раз во время съемок, так что для меня играть это сейчас — все равно что кататься на велосипеде. Мышечная память остается на всю жизнь, она будет с нами всегда.



Я так отрывался на Drumeo!



Мы отсняли так много материала, который будет постепенно выкладываться в ближайшие месяцы... вот первая из МНОГИХ песен/видео, которые еще появятся!



Я не играл эту песню более 13 лет! Песня, с которой все началось для нас...



#WhenDreamAndMPReunite #Drumeo #MikePortnoy #DreamTheater»











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