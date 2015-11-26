MIKE PORTNOY: «Я создал из себя нечто среднее между Китом, Нилом и Lars'ом»

все новости группы
США
10 фев 2020 :
MIKE PORTNOY: «Я знал о болезни Нила Пирта два года» 22 янв 2020 :
MIKE PORTNOY о возможной работе с John'ом Petrucci 16 янв 2020 :
MIKE PORTNOY заявил, что не собирался в тур с RUSH 15 янв 2020 :
MIKE PORTNOY опубликовал редкое видео DREAM THEATER в честь Нила Пирта 26 дек 2019 :
MIKE PORTNOY с дочкой угадывают песни THE BEATLES 28 окт 2019 :
MIKE PORTNOY опубликовал видео с выступления SHATTERED FORTRESS 23 окт 2019 :
PHIL DEMMEL о сотрудничестве с MIKE PORTNOY и Bobby "Blitz" Ellsworth 12 сен 2019 :
MIKE PORTNOY: «Не хочу раскачивать лодку с DREAM THEATER» 11 фев 2019 :
MIKE PORTNOY и JORDAN RUDESS выступили вместе 28 янв 2019 :
MIKE PORTNOY о возможном участии в RUSH 25 янв 2019 :
MIKE PORTNOY: «Я такой же фанат музыки, каким был в тринадцать» 13 ноя 2018 :
MIKE PORTNOY: «А ведь LARS был прав!» 12 июл 2018 :
MIKE PORTNOY: «Я не самый лучший барабанщик» 25 июн 2018 :
MIKE PORTNOY о Винни Поле 19 фев 2018 :
MIKE PORTNOY: «Металл сейчас сильнее и лучше, чем когда-либо» 7 фев 2018 :
MIKE PORTNOY о фотографии с гитаристом DREAM THEATER 7 фев 2018 :
Гитарист DREAM THEATER о фотографии с Mike'ом 24 янв 2018 :
MIKE PORTNOY: «Жаль, что RUSH всё» 1 янв 2018 :
MIKE PORTNOY и JOHN PETRUCCI вместе 1 дек 2017 :
MIKE PORTNOY: «Я отказываюсь говорить о том, как идут дела у DREAM THEATER без меня» 15 ноя 2017 :
MIKE PORTNOY: «У меня нет никакого желания играть в DREAM THEATER» 31 окт 2017 :
MIKE PORTNOY: «Возвращаться к DREAM THEATER не планирую» 20 сен 2017 :
MIKE PORTNOY закрыл форум 1 авг 2017 :
MIKE PORTNOY не жаждет реюниона с DREAM THEATER 10 июл 2017 :
MIKE PORTNOY: «Я люблю своих бывших коллег» 3 июл 2017 :
Видео с выступления MIKE PORTNOY's SHATTERED FORTRESS 10 апр 2017 :
MIKE PORTNOY: «Мне комфортно быть в команде» 21 мар 2017 :
Видео полного выступления MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS 20 мар 2017 :
BUMBLEFOOT, DEREK SHERINIAN в новой группе с MIKE PORTNOY? 16 мар 2017 :
Видео полного выступления MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS 3 мар 2017 :
MIKE PORTNOY работает с новой суперкомандой 22 фев 2017 :
Акустика от MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS 12 фев 2017 :
MIKE PORTNOY и SHATTERED FORTRESS дебютировали на сцене 24 ноя 2016 :
MIKE PORTNOY: «Почему мне нужно было уйти из DREAM THEATER» 13 сен 2016 :
MIKE PORTNOY о SHATTERED FORTRESS 12 сен 2016 :
MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS станут хедлайнерами ProgPower USA 2017 1 июл 2016 :
MIKE PORTNOY планирует целиком исполнить "12 Step Suite" DREAM THEATER 25 мар 2016 :
MIKE PORTNOY: "Барабанщик METALLICA научил меня скромности" 11 мар 2016 :
MIKE PORTNOY не считает себя хорошим барабанщиком 10 фев 2016 :
MIKE PORTNOY рассказал участникам DREAM THEATER о том, как он их любит 13 окт 2015 :
MIKE PORTNOY: «Мне нравится быть участником группы, в которой кто-то привлекает больше внимания, чем я» 21 апр 2015 :
MIKE PORTNOY о новом проекте 3 апр 2015 :
MIKE PORTNOY: «Я никогда не просил о пятилетней паузе для DREAM THEATER» 12 фев 2015 :
MIKE PORTNOY о своем металл-проекте 11 фев 2015 :
MIKE PORTNOY о METAL ALLEGIANCE 26 янв 2015 :
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN и PAUL GILBERT исполнили песни THE WHO 6 янв 2015 :
MIKE PORTNOY основал новую группу 2 дек 2014 :
MIKE PORTNOY предупреждает о мошенниках 3 сен 2014 :
MIKE PORTNOY не жалеет об уходе из DREAM THEATER 1 сен 2014 :
MIKE PORTNOY о возможном возвращении в DREAM THEATER 28 июл 2014 :
MIKE PORTNOY вновь негодует... 9 июл 2014 :
MIKE PORTNOY негодует... 15 май 2014 :
MIKE PORTNOY одобряет решение насчёт QUEENSRŸCHE 2 янв 2014 :
MIKE PORTNOY: "Мне больше не интересны барабанные соло" 5 сен 2013 :
MIKE PORTNOY беспокоится о том, что о нём пишут в интернете 2 сен 2013 :
Фрагмент нового DVD PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN 28 авг 2013 :
MIKE PORTNOY: «BLACK SABBATH без BILL'a WARD'a — это не реюнион» 6 авг 2013 :
Фрагмент нового DVD PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN 5 авг 2013 :
MIKE PORTNOY: «Мой последний комментарий о DREAM THEATER вырван из контекста» 2 авг 2013 :
MIKE PORTNOY вернулся бы в DREAM THEATER 20 июл 2013 :
Трейлер нового DVD MIKE PORTNOY 12 июл 2013 :
MIKE PORTNOY: 'Я один из самых недопонятых музыкантов в мире' 2 июл 2013 :
PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN: Трейлер 'Live In Tokyo' 27 июн 2013 :
Концертный релиз PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN выйдет в сентябре 20 июн 2013 :
MIKE PORTNOY об уходе из ADRENALINE MOB и своих планах на будущее 28 мар 2013 :
PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN: Обложка и трек-лист 9 фев 2013 :
Трейлер нового DVD MIKE PORTNOY 9 фев 2013 :
Концертный релиз PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN выйдет в марте 22 янв 2013 :
MIKE PORTNOY о фэн-трибьюте '12 Step Suite' 19 дек 2012 :
Проект PORTNOY, KOTZEN, SHEEHAN закончил работу над альбомом 22 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY: «Я ушел из DREAM THEATER потому, что вдохновение и отношения значат для меня больше, чем деньги» 12 ноя 2012 :
PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN: концерт в Токио будет сниматься для DVD 12 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY недоволен названием, придуманным азиатскими промоутерами 9 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY читает рэп 8 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY опубликовал видео из Нью-Йорка 5 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY о визите в Китай 29 окт 2012 :
MIKE PORTNOY опубликовал видео из Петербурга 21 окт 2012 :
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN: видео с выступления 19 окт 2012 :
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN: фрагмент нового DVD 19 окт 2012 :
MIKE PORTNOY исполнил песни ADRENALINE MOB и FLYING COLORS для Sabian's Cymbal Vote 15 окт 2012 :
MIKE PORTNOY о концертах с BILLY SHEEHAN'ом, TONY MACALPINE'ом и DEREK'ом SHERINIAN'ом: «Это будет круто!» 8 окт 2012 :
MIKE PORTNOY исполнил кавер-версию THE OSMONDS 9 авг 2012 :
MIKE PORTNOY выступил вместе с RICHIE KOTZEN'ом 3 авг 2012 :
MIKE PORTNOY о ситуации в индустрии музыки и об альбоме DREAM THEATER “Images And Words” 12 июл 2012 :
Mike Portnoy: «Мой уход из DREAM THEATER был лёгкой прогулкой в парке по сравнению с ситуацией в QUEENSRŸCHE» 19 июн 2012 :
MIKE PORTNOY: «Я намеренно искал проекты и музыкальные коллективы, которые отличаются по стилю от DREAM THEATER» 28 мар 2012 :
MIKE PORTNOY: «Я в буквальном смысле ел, дышал и срал DREAM THEATER'ом в течение 25-ти лет» 25 мар 2012 :
Трейлер нового DVD от MIKE PORTNOY 3 мар 2012 :
MIKE PORTNOY выпустит DVD в марте 31 янв 2012 :
JOHN SYKES о проекте с Портным 25 янв 2012 :
RICHIE KOTZEN в проекте PORTNOY/SHEEHAN? 25 янв 2012 :
Проекта JOHN SYKES/MIKE PORTNOY больше нет 31 дек 2011 :
MIKE PORTNOY: десятка лучших альбомов 31 дек 2011 :
MIKE PORTNOY сыграл с 90-летним CANDIDO CAMERO; 7 сен 2011 :
MIKE PORTNOY о возможном воссоединении с DREAM THEATER: «Я никогда не говорю «никогда» 5 сен 2011 :
PORTNOY: «Этот год был тяжёлым для меня — я видел, как фэны DREAM THEATER поворачиваются ко мне спиной» 8 авг 2011 :
MIKE PORTNOY: «Мне больно слышать новую музыку DREAM THEATER» 26 июл 2011 :
MIKE PORTNOY, JOHN SYKES в новой группе 7 июл 2011 :
MIKE PORTNOY назван 'барабанщиком года' 24 май 2011 :
YELLOW MATTER CUSTARD выпустят DVD и CD 4 май 2011 :
PORTNOY, ELLEFSON, BENANTE, BELLO собрали на мастер-классе 400 человек 27 апр 2011 :
MIKE PORTNOY заявил, что не хотел выносить на публику свой уход из DREAM THEATER 12 апр 2011 :
MIKE PORTNOY рассказал о своих новых проектах 2 мар 2011 :
MIKE PORTNOY выступил с кавер-группой 1 мар 2011 :
MIKE PORTNOY: «Участники DREAM THEATER не отвечают на мои письма и звонки» 16 фев 2011 :
MIKE PORTNOY начал запись ударных для проекта с вокалистом SYMPHONY X 5 фев 2011 :
MIKE PORTNOY работает с вокалистом SYMPHONY X 29 дек 2010 :
Бесплатный трибьют MIKE'у PORTNOY'омy 21 дек 2010 :
MIKE PORTNOY: «Я пытался вернуться в DREAM THEATER, но мне отказали» 17 дек 2010 :
Время Mike'а Portnoy в AVENGED SEVENFOLD подходит к концу 13 дек 2010 :
MIKE PORTNOY: "Я бы сказал... да не могу" 22 ноя 2010 :
MIKE PORTNOY: DREAM THEATER без меня «серьёзно испортит отношения» 9 сен 2010 :
MIKE PORTNOY заявил, что AVENGED SEVENFOLD не имеют отношение к его уходу из DREAM THEATER 6 май 2010 :
MIKE PORTNOY поедет в тур с AVENGED SEVENFOLD
сегодня
: «Я создал из себя нечто среднее между Китом, Нилом и Lars'ом» MIKE PORTNOY
MIKE PORTNOY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему решил стать барабанщиком:
«Почему я захотел стать таким барабанщиком, каким я стал? Я увидел фильм The Who "The Kids Are Alright" (1979); они выпустили его сразу после смерти Кита. Я уже слушал The Who в течение 10 лет, я вырос, слушая "Tommy" и "Who's Next", но тогда, как вы знаете, у нас не было VHS и DVD, так что я не видел Кита своими глазами, пока не вышел "The Kids Are Alright".
Я пошёл в кинотеатр, чтобы посмотреть его, и с самого первого номера, когда они выходят и исполняют "My Generation", когда Кит взрывает свою ударную установку, а Pete (Townshend) разбивает свою гитару, я просто не мог оторвать от них глаз. И особенно от Кита, тогда я подумал: "Я не только хочу быть барабанщиком, но я хочу быть именно таким барабанщиком..." — таким, от которого ты не можешь отвести глаз. Он играет на барабанах и в тот момент я решил: "Я хочу это сделать, я хочу быть таким барабанщиком". Я люблю Ringo (Starr'a / The Beatles), я люблю Чарли Уоттса (Rolling Stones), я люблю Джона Бонэма (Led Zeppelin), но у Кита была особенная индивидуальность. Он был очарователен и делал всё как ведущий инструмент. К сожалению, именно поэтому мы потеряли его таким молодым и так рано.
Я был мотивирован этим, а позже на меня оказал большое влияние Lars Ulrich. Не в плане игры на барабанах, а потому что он был барабанщиком в группе, являясь по сути её лидером. Можно сказать, что он имел большое отношение к их творческому направлению, сочинению песен, и, очевидно, к фэн-клубу и товарам, поэтому он также вдохновил меня.
Я видел, как барабанщик играет ведущую роль... Такой была и моя роль в Dream Theater на протяжении всех этих лет — 25 лет в Dream Theater. Так что я как бы создал из себя что-то среднее между Китом Муном, Нилом Пиртом и Lars Ulrich'ом, ну и получилось что получилось».
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