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Mike Portnoy

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12 ноя 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Я создал из себя нечто среднее между Китом, Нилом и Lars'ом»

3 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Понимаю, почему слетают туры»

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28 дек 2020 : 		 MIKE PORTNOY пытается взять реванш

11 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY чествует Джона Леннона

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22 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «И зачем мне автобиография?»

19 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, и нам было хорошо!»

16 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY на новом сингле CULT STARS FROM MARS

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25 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY выступил с защитой музыкантов, берущих деньги за встречи с фанатами

10 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY о своем уходе из DREAM THEATER: «Мне надо было так поступить»
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MIKE PORTNOY: «Я создал из себя нечто среднее между Китом, Нилом и Lars'ом»



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MIKE PORTNOY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему решил стать барабанщиком:

«Почему я захотел стать таким барабанщиком, каким я стал? Я увидел фильм The Who "The Kids Are Alright" (1979); они выпустили его сразу после смерти Кита. Я уже слушал The Who в течение 10 лет, я вырос, слушая "Tommy" и "Who's Next", но тогда, как вы знаете, у нас не было VHS и DVD, так что я не видел Кита своими глазами, пока не вышел "The Kids Are Alright".

Я пошёл в кинотеатр, чтобы посмотреть его, и с самого первого номера, когда они выходят и исполняют "My Generation", когда Кит взрывает свою ударную установку, а Pete (Townshend) разбивает свою гитару, я просто не мог оторвать от них глаз. И особенно от Кита, тогда я подумал: "Я не только хочу быть барабанщиком, но я хочу быть именно таким барабанщиком..." — таким, от которого ты не можешь отвести глаз. Он играет на барабанах и в тот момент я решил: "Я хочу это сделать, я хочу быть таким барабанщиком". Я люблю Ringo (Starr'a / The Beatles), я люблю Чарли Уоттса (Rolling Stones), я люблю Джона Бонэма (Led Zeppelin), но у Кита была особенная индивидуальность. Он был очарователен и делал всё как ведущий инструмент. К сожалению, именно поэтому мы потеряли его таким молодым и так рано.

Я был мотивирован этим, а позже на меня оказал большое влияние Lars Ulrich. Не в плане игры на барабанах, а потому что он был барабанщиком в группе, являясь по сути её лидером. Можно сказать, что он имел большое отношение к их творческому направлению, сочинению песен, и, очевидно, к фэн-клубу и товарам, поэтому он также вдохновил меня.

Я видел, как барабанщик играет ведущую роль... Такой была и моя роль в Dream Theater на протяжении всех этих лет — 25 лет в Dream Theater. Так что я как бы создал из себя что-то среднее между Китом Муном, Нилом Пиртом и Lars Ulrich'ом, ну и получилось что получилось».

Former DREAM THEATER Drummer MIKE PORTNOY Looks Back On His Formative Years -



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