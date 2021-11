сегодня



MIKE PORTNOY : «Я создал из себя нечто среднее между Китом, Нилом и Lars'ом»



MIKE PORTNOY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему решил стать барабанщиком:



«Почему я захотел стать таким барабанщиком, каким я стал? Я увидел фильм The Who "The Kids Are Alright" (1979); они выпустили его сразу после смерти Кита. Я уже слушал The Who в течение 10 лет, я вырос, слушая "Tommy" и "Who's Next", но тогда, как вы знаете, у нас не было VHS и DVD, так что я не видел Кита своими глазами, пока не вышел "The Kids Are Alright".



Я пошёл в кинотеатр, чтобы посмотреть его, и с самого первого номера, когда они выходят и исполняют "My Generation", когда Кит взрывает свою ударную установку, а Pete (Townshend) разбивает свою гитару, я просто не мог оторвать от них глаз. И особенно от Кита, тогда я подумал: "Я не только хочу быть барабанщиком, но я хочу быть именно таким барабанщиком..." — таким, от которого ты не можешь отвести глаз. Он играет на барабанах и в тот момент я решил: "Я хочу это сделать, я хочу быть таким барабанщиком". Я люблю Ringo (Starr'a / The Beatles), я люблю Чарли Уоттса (Rolling Stones), я люблю Джона Бонэма (Led Zeppelin), но у Кита была особенная индивидуальность. Он был очарователен и делал всё как ведущий инструмент. К сожалению, именно поэтому мы потеряли его таким молодым и так рано.



Я был мотивирован этим, а позже на меня оказал большое влияние Lars Ulrich. Не в плане игры на барабанах, а потому что он был барабанщиком в группе, являясь по сути её лидером. Можно сказать, что он имел большое отношение к их творческому направлению, сочинению песен, и, очевидно, к фэн-клубу и товарам, поэтому он также вдохновил меня.



Я видел, как барабанщик играет ведущую роль... Такой была и моя роль в Dream Theater на протяжении всех этих лет — 25 лет в Dream Theater. Так что я как бы создал из себя что-то среднее между Китом Муном, Нилом Пиртом и Lars Ulrich'ом, ну и получилось что получилось».







+4 -0



просмотров: 449