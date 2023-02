сегодня



MIKE PORTNOY: «Чтобы распространять свою музыку, вам не нужен лейбл»



Барабанщик THE WINERY DOGS Mike Portnoy поговорил с Дарреном Палтровицем, ведущим "Paltrocast With Darren Paltrowitz", о решении группы выпустить альбом "III" на своём лейбле Three Dog Music (через Burnside Distribution/The Orchard). Майк сказал:



«Новый альбом WINERY DOGS — это первый раз, когда я работаю без лейбла, если честно. Потому что большинство проектов я делаю с InsideOut Music. SONS OF APOLLO, TRANSLATLANTIC, LIQUID TENSION [EXPERIMENT], то, что я делаю с Нилом Морсом — всё это с InsideOut. А первые два альбома THE WINERY DOGS даже выходили с Loud & Proud, которые с тех пор распались. И вот мы оказались в ситуации 2023 года, когда лейблы нужны всё меньше и меньше. И этот новый альбом — мой личный первый опыт работы без лейбла. [Гитарист/вокалист THE WINERY DOGS] Richie [Kotzen] таким образом работал со своими сольными альбомами и предложил, чтобы мы так же сделали поступили с THE WINERY DOGS.



Я думаю, что это отражение текущей ситуации. На самом деле чтобы распространять свою музыку, вам не нужен лейбл. Если у вас есть дистрибьютор и издатель, вы можете сами или с помощью людей, с которыми вы работаете, заниматься художественным оформлением, а в наши дни всё решают социальные сети. Большинство лейблов в наши дни полагаются на нас, артистов, в продвижении своих записей. Я видел, как это происходит с лейблами, я видел, как это происходит с концертными промоутерами. Они больше полагаются на социальные сети артистов, чтобы распространить информацию, чем делают это сами. Так что к этому мы и идём. Это что-то новое, если честно. На нас оказывается чуть больше давления, и это заставляет выполнять большую часть работы, но мы получаем от этого выгоду. Мы больше не находимся во власти лейбла.



Когда я начинал с DREAM THEATER в 1980-х и 1990-х годах, было невозможно ничего сделать, если у тебя не было контракта на запись. Невозможно было просто пойти в студию звукозаписи, записать альбом и выпустить видео, если у группы не было звукозаписывающей компании. Но с тех пор времена сильно изменились. Теперь, если у тебя есть аккаунт на YouTube или в соцсетях, ты можешь выложить свою музыку на Spotify или iTunes. Ты можешь полностью контролировать свою музыку, и это хорошо, я думаю».







+0 -0



просмотров: 240