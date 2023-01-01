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*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 32
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 21
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу» 15
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Mike Portnoy

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21 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY: «Чтобы распространять свою музыку, вам не нужен лейбл»

13 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY дал совет начинающим барабанщикам

6 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY готов сыграть с DREAM THEATER

25 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — о своей физической форме

28 дек 2022 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles!

4 апр 2022 : 		 У MIKE PORTNOY две полоски

15 фев 2022 : 		 MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х»

2 янв 2022 : 		 MIKE PORTNOY вновь соревнуется с дочкой

12 ноя 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Я создал из себя нечто среднее между Китом, Нилом и Lars'ом»

3 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Понимаю, почему слетают туры»

10 авг 2021 : 		 MIKE PORTNOY и ALEX SKOLNICK выражают озабоченность

30 июл 2021 : 		 MIKE PORTNOY — о Джоуи Джордисоне: «Он был невероятным барабанщиком»

27 янв 2021 : 		 MIKE PORTNOY и винил

28 дек 2020 : 		 MIKE PORTNOY пытается взять реванш

11 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY чествует Джона Леннона

9 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

15 авг 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

15 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

9 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет THE BEATLES

30 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Почему вы не надеваете маски?»

27 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

24 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY против новых правил Live Nation

22 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «И зачем мне автобиография?»

19 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, и нам было хорошо!»

16 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY на новом сингле CULT STARS FROM MARS

12 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил
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MIKE PORTNOY: «Чтобы распространять свою музыку, вам не нужен лейбл»



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Барабанщик THE WINERY DOGS Mike Portnoy поговорил с Дарреном Палтровицем, ведущим "Paltrocast With Darren Paltrowitz", о решении группы выпустить альбом "III" на своём лейбле Three Dog Music (через Burnside Distribution/The Orchard). Майк сказал:

«Новый альбом WINERY DOGS — это первый раз, когда я работаю без лейбла, если честно. Потому что большинство проектов я делаю с InsideOut Music. SONS OF APOLLO, TRANSLATLANTIC, LIQUID TENSION [EXPERIMENT], то, что я делаю с Нилом Морсом — всё это с InsideOut. А первые два альбома THE WINERY DOGS даже выходили с Loud & Proud, которые с тех пор распались. И вот мы оказались в ситуации 2023 года, когда лейблы нужны всё меньше и меньше. И этот новый альбом — мой личный первый опыт работы без лейбла. [Гитарист/вокалист THE WINERY DOGS] Richie [Kotzen] таким образом работал со своими сольными альбомами и предложил, чтобы мы так же сделали поступили с THE WINERY DOGS.

Я думаю, что это отражение текущей ситуации. На самом деле чтобы распространять свою музыку, вам не нужен лейбл. Если у вас есть дистрибьютор и издатель, вы можете сами или с помощью людей, с которыми вы работаете, заниматься художественным оформлением, а в наши дни всё решают социальные сети. Большинство лейблов в наши дни полагаются на нас, артистов, в продвижении своих записей. Я видел, как это происходит с лейблами, я видел, как это происходит с концертными промоутерами. Они больше полагаются на социальные сети артистов, чтобы распространить информацию, чем делают это сами. Так что к этому мы и идём. Это что-то новое, если честно. На нас оказывается чуть больше давления, и это заставляет выполнять большую часть работы, но мы получаем от этого выгоду. Мы больше не находимся во власти лейбла.

Когда я начинал с DREAM THEATER в 1980-х и 1990-х годах, было невозможно ничего сделать, если у тебя не было контракта на запись. Невозможно было просто пойти в студию звукозаписи, записать альбом и выпустить видео, если у группы не было звукозаписывающей компании. Но с тех пор времена сильно изменились. Теперь, если у тебя есть аккаунт на YouTube или в соцсетях, ты можешь выложить свою музыку на Spotify или iTunes. Ты можешь полностью контролировать свою музыку, и это хорошо, я думаю».




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