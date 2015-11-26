15 фев 2022



MIKE PORTNOY : «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х»



MIKE PORTNOY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какое десятилетие — 1980-е или 1990-е — было у него любимым, что касается металла:



«Я бы сказал, что для металла лучшее время — это 80-е, потому что в 90-е начался спад. Как только появился гранж, 90-е... На самом деле единственное, что было в металле, по крайней мере для меня, в 90-е, — это PANTERA, SEPULTURA и MACHINE HEAD; это были единственные новые группы, которые по-настоящему делали металл. Все остальные великие металлические группы 90-х появились в 80-х. Так что для меня 80-е — это METALLICA, ANTHRAX, SLAYER, OVERKILL, EXODUS, MEGADETH... Вся трэш-сцена, а затем ранние 80-е — RAINBOW, AC/DC, ACCEPT, MOTÖRHEAD и [BLACK] SABBATH, [JUDAS] PRIEST и [IRON] MAIDEN. Так что я считаю, что 80-е были определённо более сильным десятилетием из двух».







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