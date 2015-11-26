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Mike Portnoy

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15 фев 2022 : 		 MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х»

2 янв 2022 : 		 MIKE PORTNOY вновь соревнуется с дочкой

12 ноя 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Я создал из себя нечто среднее между Китом, Нилом и Lars'ом»

3 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Понимаю, почему слетают туры»

10 авг 2021 : 		 MIKE PORTNOY и ALEX SKOLNICK выражают озабоченность

30 июл 2021 : 		 MIKE PORTNOY — о Джоуи Джордисоне: «Он был невероятным барабанщиком»

27 янв 2021 : 		 MIKE PORTNOY и винил

28 дек 2020 : 		 MIKE PORTNOY пытается взять реванш

11 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY чествует Джона Леннона

9 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

15 авг 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

15 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

9 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет THE BEATLES

30 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Почему вы не надеваете маски?»

27 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

24 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY против новых правил Live Nation

22 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «И зачем мне автобиография?»

19 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, и нам было хорошо!»

16 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY на новом сингле CULT STARS FROM MARS

12 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

10 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY записал кавер-версию композиции Джона Леннона

6 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о коллекции винила

2 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о том, как впервые услышал RUSH

26 май 2020 : 		 JEN MAJURA, GUS G. и MIKE PORTNOY исполняют хит Джорджа Харрисона

13 май 2020 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой исполняет "I Wanna Stay Home"

23 апр 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет RAMONES
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|||| 15 фев 2022

MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х»



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MIKE PORTNOY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какое десятилетие — 1980-е или 1990-е — было у него любимым, что касается металла:

«Я бы сказал, что для металла лучшее время — это 80-е, потому что в 90-е начался спад. Как только появился гранж, 90-е... На самом деле единственное, что было в металле, по крайней мере для меня, в 90-е, — это PANTERA, SEPULTURA и MACHINE HEAD; это были единственные новые группы, которые по-настоящему делали металл. Все остальные великие металлические группы 90-х появились в 80-х. Так что для меня 80-е — это METALLICA, ANTHRAX, SLAYER, OVERKILL, EXODUS, MEGADETH... Вся трэш-сцена, а затем ранние 80-е — RAINBOW, AC/DC, ACCEPT, MOTÖRHEAD и [BLACK] SABBATH, [JUDAS] PRIEST и [IRON] MAIDEN. Так что я считаю, что 80-е были определённо более сильным десятилетием из двух».

MIKE PORTNOY: Why 1980s Was A Better Decade For Heavy Metal Than 1990s





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