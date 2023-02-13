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Mike Portnoy

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MIKE PORTNOY дал совет начинающим барабанщикам



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В новом интервью для Radio Futuro Mike Portnoy, бывший участник DREAM THEATER, а ныне барабанщик во многих других проектах, в частности THE WINERY DOGS, дал совет начинающим музыкантам, желающим пойти по его стопам:

«Если вы посмотрите на соцсети или YouTube, то увидите молодых барабанщиков, и я имею в виду совсем молодых: я видел шестилетних девочек, играющих мои партии на барабанах в соцсетях или ещё где-нибудь. Так что просто невероятно, что планка поднялась так высоко для молодых музыкантов и барабанщиков, и все они настолько талантливы.

Какой совет я бы дал? Старайтесь учиться как можно большему у как можно большего количества людей, а также играйте с другими музыкантами.

Как бы невероятно ни было видеть этих молодых ребят, играющих мои сумасшедшие и техничные партии на барабанах, это, конечно, очень впечатляет технически, но в игре на барабанах есть нечто большее, чем просто исполнение этих партий. Любой может научиться заставлять свои четыре конечности делать что-либо, но совсем другое дело — создавать такие партии.

Так что играйте с другими музыкантами. Сочиняйте свою собственную музыку. Дело не только в том, чтобы самому играть на своём инструменте для подписчиков в соцсетях; дело в том, чтобы играть с другими музыкантами и создавать музыку. И речь идёт о том, как вы используете свой инструмент в контексте общей картины и музыки, которую вы сочиняете. Вот такой мой совет».




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13 фев 2023
A
Agnen
не уходить из своей коммерчески успешной группы в неизвестность

просмотров: 366

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