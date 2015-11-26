Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео U.D.O. 42
*UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в... 24
*SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во вре... 24
*Бивис и Баттхед возвращаются! 24
*Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAG... 18
[= ||| все новости группы



*

Mike Portnoy

*



15 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

9 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет THE BEATLES

30 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Почему вы не надеваете маски?»

27 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

24 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY против новых правил Live Nation

22 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «И зачем мне автобиография?»

19 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, и нам было хорошо!»

16 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY на новом сингле CULT STARS FROM MARS

12 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

10 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY записал кавер-версию композиции Джона Леннона

6 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о коллекции винила

2 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о том, как впервые услышал RUSH

26 май 2020 : 		 JEN MAJURA, GUS G. и MIKE PORTNOY исполняют хит Джорджа Харрисона

13 май 2020 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой исполняет "I Wanna Stay Home"

23 апр 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет RAMONES

25 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY выступил с защитой музыкантов, берущих деньги за встречи с фанатами

10 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY о своем уходе из DREAM THEATER: «Мне надо было так поступить»

10 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Я знал о болезни Нила Пирта два года»

22 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY о возможной работе с John'ом Petrucci

16 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY заявил, что не собирался в тур с RUSH

15 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY опубликовал редкое видео DREAM THEATER в честь Нила Пирта

26 дек 2019 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой угадывают песни THE BEATLES

28 окт 2019 : 		 MIKE PORTNOY опубликовал видео с выступления SHATTERED FORTRESS

23 окт 2019 : 		 PHIL DEMMEL о сотрудничестве с MIKE PORTNOY и Bobby "Blitz" Ellsworth

12 сен 2019 : 		 MIKE PORTNOY: «Не хочу раскачивать лодку с DREAM THEATER»

11 фев 2019 : 		 MIKE PORTNOY и JORDAN RUDESS выступили вместе
Показать далее
| - |

|||| 15 июл 2020

MIKE PORTNOY и винил



*
zoom
*
* *
MIKE PORTNOY запустил серию роликов, рассказывающих о его виниловой коллекции, — четвертая часть доступна ниже.

MIKE PORTNOY Walks You Through His Vinyl Collection; Episode #4 Streaming (Video)



Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 232

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом