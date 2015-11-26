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MIKE PORTNOY : «Почему вы не надеваете маски?»



MIKE PORTNOY отреагировал на ставший вирусным видеоклип, в котором женщина на просьбу надеть маску в магазине начала возмущаться ущемлением её прав, и опубликовал в Твиттере следующее сообщение:



«Люди, что с вами не так? И всё из-за того, что она должна была надеть маску в магазине, чтобы защитить других людей... Насколько безответственными и эгоистичными могут быть люди? Они так же закатывают истерику от того, что им тоже приходится пристёгиваться в машине??? #growup».



Позже Mike добавил ещё одно сообщение:



«Дело не в ТЕБЕ, дело в ДРУГИХ!!! Как такие люди, как ты, могут быть такими эгоистами? Это для того, чтобы ВЫ не распространяли ВАШИ потенциально инфицированные микроорганизмы на других людей, которые могут быть уязвимы и подвержены риску!!! Разве это не слишком очевидно?! И дело не в "сторонах" и не в политике!



"Свобода выбора" неприменима!!! Вам разрешено ездить без ремня безопасности??? А ещё лучше — вам "разрешено" водить пьяным???? Это вопрос общественной безопасности и заботы, чтобы не навредить и не убить себя или других! Хватит быть такими эгоистами!»





What the hell is wrong with some people?? All because she’s supposed to wear a mask in a store to protect other people...how much more childish, irresponsible and selfish can people be?? Are they throwing fits because they have to wear a seatbelt in the car too??? #growup https://t.co/GLV7bleUyB — Mike Portnoy 🤘 (@MikePortnoy) June 28, 2020





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