сегодня



MIKE PORTNOY готов сыграть с DREAM THEATER



В новом интервью Олли Винибергу из "The Heavy Hooks Show" барабанщика-основателя DREAM THEATER Mike'a Portnoy спросили, не хотел бы он выступить на разовом концерте в качестве наёмного музыканта со своими бывшими коллегами в честь 40-летия группы в 2025 году, на что он ответил:



«Я бы, конечно, приветствовал эту идею — абсолютно точно — и я сказал ребятам об этом, если позволят обстоятельства. Безусловно, есть много гипотетических обстоятельств.



Я не знаю, хотел бы я быть наёмным музыкантом в группе, которую создал, это немного странный термин в данном случае. Но если вы спрашиваете, стал бы я когда-нибудь снова играть с этими ребятами, то конечно. Если возникнет подходящая гипотетическая ситуация, то да, конечно. Я всегда открыт для этого».







+1 -0



просмотров: 332

