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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Потери в NERVOSA 20
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 16
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
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Mike Portnoy

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6 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY готов сыграть с DREAM THEATER

25 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — о своей физической форме

28 дек 2022 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles!

4 апр 2022 : 		 У MIKE PORTNOY две полоски

15 фев 2022 : 		 MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х»

2 янв 2022 : 		 MIKE PORTNOY вновь соревнуется с дочкой

12 ноя 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Я создал из себя нечто среднее между Китом, Нилом и Lars'ом»

3 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Понимаю, почему слетают туры»

10 авг 2021 : 		 MIKE PORTNOY и ALEX SKOLNICK выражают озабоченность

30 июл 2021 : 		 MIKE PORTNOY — о Джоуи Джордисоне: «Он был невероятным барабанщиком»

27 янв 2021 : 		 MIKE PORTNOY и винил

28 дек 2020 : 		 MIKE PORTNOY пытается взять реванш

11 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY чествует Джона Леннона

9 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

15 авг 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

15 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

9 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет THE BEATLES

30 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Почему вы не надеваете маски?»

27 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

24 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY против новых правил Live Nation

22 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «И зачем мне автобиография?»

19 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, и нам было хорошо!»

16 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY на новом сингле CULT STARS FROM MARS

12 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

10 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY записал кавер-версию композиции Джона Леннона

6 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о коллекции винила
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MIKE PORTNOY готов сыграть с DREAM THEATER



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В новом интервью Олли Винибергу из "The Heavy Hooks Show" барабанщика-основателя DREAM THEATER Mike'a Portnoy спросили, не хотел бы он выступить на разовом концерте в качестве наёмного музыканта со своими бывшими коллегами в честь 40-летия группы в 2025 году, на что он ответил:

«Я бы, конечно, приветствовал эту идею — абсолютно точно — и я сказал ребятам об этом, если позволят обстоятельства. Безусловно, есть много гипотетических обстоятельств.

Я не знаю, хотел бы я быть наёмным музыкантом в группе, которую создал, это немного странный термин в данном случае. Но если вы спрашиваете, стал бы я когда-нибудь снова играть с этими ребятами, то конечно. Если возникнет подходящая гипотетическая ситуация, то да, конечно. Я всегда открыт для этого».




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