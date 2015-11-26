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MIKE PORTNOY : «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, и нам было хорошо!»



MIKE PORTNOY рассказал о том, что встречал новый год с басистом DREAM THEATER John'ом Myung'ом. На вопрос о том, поддерживает ли он с ним связь, Mike ответил:



«На самом деле да. И он вместе с семьёй встречал Новый год с нами. Мы отлично вместе провели время в этот праздник. Он очень скромный человек, поэтому мы не публиковали никаких фото, и всё такое. И он далёк от всего этого мира социальных сетей, я уважаю это, и мы просто мило проводили тихие вечера друг с другом, мы отлично провели время. Было очень здорово с ним увидеться и провести эти праздники вместе!»













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