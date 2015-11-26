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Mike Portnoy

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19 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, и нам было хорошо!»

16 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY на новом сингле CULT STARS FROM MARS

12 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

10 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY записал кавер-версию композиции Джона Леннона

6 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о коллекции винила

2 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о том, как впервые услышал RUSH

26 май 2020 : 		 JEN MAJURA, GUS G. и MIKE PORTNOY исполняют хит Джорджа Харрисона

13 май 2020 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой исполняет "I Wanna Stay Home"

23 апр 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет RAMONES

25 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY выступил с защитой музыкантов, берущих деньги за встречи с фанатами

10 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY о своем уходе из DREAM THEATER: «Мне надо было так поступить»

10 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Я знал о болезни Нила Пирта два года»

22 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY о возможной работе с John'ом Petrucci

16 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY заявил, что не собирался в тур с RUSH

15 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY опубликовал редкое видео DREAM THEATER в честь Нила Пирта

26 дек 2019 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой угадывают песни THE BEATLES

28 окт 2019 : 		 MIKE PORTNOY опубликовал видео с выступления SHATTERED FORTRESS

23 окт 2019 : 		 PHIL DEMMEL о сотрудничестве с MIKE PORTNOY и Bobby "Blitz" Ellsworth

12 сен 2019 : 		 MIKE PORTNOY: «Не хочу раскачивать лодку с DREAM THEATER»

11 фев 2019 : 		 MIKE PORTNOY и JORDAN RUDESS выступили вместе

28 янв 2019 : 		 MIKE PORTNOY о возможном участии в RUSH

25 янв 2019 : 		 MIKE PORTNOY: «Я такой же фанат музыки, каким был в тринадцать»

13 ноя 2018 : 		 MIKE PORTNOY: «А ведь LARS был прав!»

12 июл 2018 : 		 MIKE PORTNOY: «Я не самый лучший барабанщик»

25 июн 2018 : 		 MIKE PORTNOY о Винни Поле

19 фев 2018 : 		 MIKE PORTNOY: «Металл сейчас сильнее и лучше, чем когда-либо»
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MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, и нам было хорошо!»



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MIKE PORTNOY рассказал о том, что встречал новый год с басистом DREAM THEATER John'ом Myung'ом. На вопрос о том, поддерживает ли он с ним связь, Mike ответил:

«На самом деле да. И он вместе с семьёй встречал Новый год с нами. Мы отлично вместе провели время в этот праздник. Он очень скромный человек, поэтому мы не публиковали никаких фото, и всё такое. И он далёк от всего этого мира социальных сетей, я уважаю это, и мы просто мило проводили тихие вечера друг с другом, мы отлично провели время. Было очень здорово с ним увидеться и провести эти праздники вместе!»

MIKE PORTNOY Says He Spent Last New Year





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Gustaff


19 июн 2020, 14:42		Да нет, конечно. Просто НГ вместе провели. Как я, например, с кассиршей из ближайшего магазина, просто давно не виделись. А так нахуй

Vadim404


19 июн 2020, 15:47		Да возьмите уже его в dt обратно. И я обосрусь от счастья, неделю пить буду. П.С. Против Мангини ничего не имею совершенно, но...


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