MIKE PORTNOY исполняет RUSH



Mike Portnoy (DREAM THEATER, THE WINERY DOGS), Frank Bello (ANTHRAX), Jason Bittner (SHADOWS FALL, OVERKILL), Jon Dinklage ("Clockwork Angels" string ensemble), Joe Bergamini (drum instructor, author), John Wesley (PORCUPINE TREE), Seven Antonopoulos (OPIATE FOR THE MASSES) другие гости выступили с группой YYNOT в рамках мероприятия "Bubba Bash 2024", посвященного памяти Нила Пирта — профессиональное видео доступно ниже.



















