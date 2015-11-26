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Mike Portnoy

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30 июл 2021 : 		 MIKE PORTNOY — о Джоуи Джордисоне: «Он был невероятным барабанщиком»

27 янв 2021 : 		 MIKE PORTNOY и винил

28 дек 2020 : 		 MIKE PORTNOY пытается взять реванш

11 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY чествует Джона Леннона

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15 авг 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

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9 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет THE BEATLES

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27 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

24 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY против новых правил Live Nation

22 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «И зачем мне автобиография?»

19 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, и нам было хорошо!»

16 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY на новом сингле CULT STARS FROM MARS

12 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

10 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY записал кавер-версию композиции Джона Леннона

6 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о коллекции винила

2 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о том, как впервые услышал RUSH

26 май 2020 : 		 JEN MAJURA, GUS G. и MIKE PORTNOY исполняют хит Джорджа Харрисона

13 май 2020 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой исполняет "I Wanna Stay Home"

23 апр 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет RAMONES

25 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY выступил с защитой музыкантов, берущих деньги за встречи с фанатами

10 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY о своем уходе из DREAM THEATER: «Мне надо было так поступить»

10 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Я знал о болезни Нила Пирта два года»

22 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY о возможной работе с John'ом Petrucci

16 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY заявил, что не собирался в тур с RUSH
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MIKE PORTNOY — о Джоуи Джордисоне: «Он был невероятным барабанщиком»



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В новом чате Modern Drummer Instagram Live, который вёл Charlie Benante из ANTHRAX, Mike Portnoy обсудил трагическую кончину бывшего барабанщика SLIPKNOT Джоуи Джордисона, произошедшую на этой неделе. Бывший барабанщик группы DREAM THEATER сказал Benante:

«На самом деле я услышал эту новость от тебя. Ты сообщил об этом в ветке беседы, в которой участвовали я, ты и Chris Jericho. И я не мог в это поверить. Я садился в машину, чтобы поехать за пиццей, мне пришлось выйти из машины и забежать в дом, чтобы рассказать [моему сыну] Max'у, потому что Джоуи был — и остаётся — самым большим героем в мире барабанов для Max'a. Я имею в виду, что был опустошён и потрясён, но я знаю, что для Max'a это особенно тяжело. Это действительно первый раз, когда он потерял барабанного героя. Но и меня это шокирует.

Джоуи был невероятным барабанщиком, невероятным музыкантом. Как и ты, он написал много песен для своей группы, играл на гитаре и был мультиинструменталистом. Но он также был и отличным парнем. Я уверен, что у нас обоих есть истории о нём. Я сегодня выложил немного, всего пару коротких историй. Одна из них о том, что как только он узнал, что Макс его большой фанат, он прислал большую коробку, наполненную масками, футболками SLIPKNOT, толстовками и всем остальным. И каждый раз, когда SLIPKNOT приезжали в город, он всегда был гостеприимен по отношению к Максу, всегда приглашал его за кулисы и тусовался с ним. Что ещё? Я также упоминал о том, что когда я помогал STONE SOUR, мы вместе поехали в Бразилию, потому что в один вечер играли STONE SOUR, а в другой — SLIPKNOT. Так что весь лагерь SLIPKNOT путешествовал вместе, и он действительно помог мне почувствовать себя как дома во время этой поездки; он дал мне почувствовать себя частью семьи SLIPKNOT на эти выходные. Я также помню, как позвонил ему, когда мне предложили принять участие в туре AVENGED SEVENFOLD. До этого я никогда не ездил в тур с другой группой, а он этим занимался. В начале 2000-х он играл со всеми — он провёл целый тур с KORN; провёл тур с ROB ZOMBIE, провёл тур с MINISTRY. Он играл не только со SLIPKNOT. Поэтому, когда мне предложили выступить с AVENGED, я позвонил ему, и мы проболтали по телефону около часа. Я получил от него советы о том, чего можно ожидать, будучи наёмным музыкантом в такой известной группе. У него было несколько отличных советов».

MIKE PORTNOY: JOEY JORDISON Was 'Was An Incredible Drummer' And 'A Great Guy'





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