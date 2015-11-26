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MIKE PORTNOY — о Джоуи Джордисоне: «Он был невероятным барабанщиком»



В новом чате Modern Drummer Instagram Live, который вёл Charlie Benante из ANTHRAX, Mike Portnoy обсудил трагическую кончину бывшего барабанщика SLIPKNOT Джоуи Джордисона, произошедшую на этой неделе. Бывший барабанщик группы DREAM THEATER сказал Benante:



«На самом деле я услышал эту новость от тебя. Ты сообщил об этом в ветке беседы, в которой участвовали я, ты и Chris Jericho. И я не мог в это поверить. Я садился в машину, чтобы поехать за пиццей, мне пришлось выйти из машины и забежать в дом, чтобы рассказать [моему сыну] Max'у, потому что Джоуи был — и остаётся — самым большим героем в мире барабанов для Max'a. Я имею в виду, что был опустошён и потрясён, но я знаю, что для Max'a это особенно тяжело. Это действительно первый раз, когда он потерял барабанного героя. Но и меня это шокирует.



Джоуи был невероятным барабанщиком, невероятным музыкантом. Как и ты, он написал много песен для своей группы, играл на гитаре и был мультиинструменталистом. Но он также был и отличным парнем. Я уверен, что у нас обоих есть истории о нём. Я сегодня выложил немного, всего пару коротких историй. Одна из них о том, что как только он узнал, что Макс его большой фанат, он прислал большую коробку, наполненную масками, футболками SLIPKNOT, толстовками и всем остальным. И каждый раз, когда SLIPKNOT приезжали в город, он всегда был гостеприимен по отношению к Максу, всегда приглашал его за кулисы и тусовался с ним. Что ещё? Я также упоминал о том, что когда я помогал STONE SOUR, мы вместе поехали в Бразилию, потому что в один вечер играли STONE SOUR, а в другой — SLIPKNOT. Так что весь лагерь SLIPKNOT путешествовал вместе, и он действительно помог мне почувствовать себя как дома во время этой поездки; он дал мне почувствовать себя частью семьи SLIPKNOT на эти выходные. Я также помню, как позвонил ему, когда мне предложили принять участие в туре AVENGED SEVENFOLD. До этого я никогда не ездил в тур с другой группой, а он этим занимался. В начале 2000-х он играл со всеми — он провёл целый тур с KORN; провёл тур с ROB ZOMBIE, провёл тур с MINISTRY. Он играл не только со SLIPKNOT. Поэтому, когда мне предложили выступить с AVENGED, я позвонил ему, и мы проболтали по телефону около часа. Я получил от него советы о том, чего можно ожидать, будучи наёмным музыкантом в такой известной группе. У него было несколько отличных советов».







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