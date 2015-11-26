MIKE PORTNOY — о Джоуи Джордисоне: «Он был невероятным барабанщиком»

все новости группы
США
15 янв 2020 :
MIKE PORTNOY опубликовал редкое видео DREAM THEATER в честь Нила Пирта 26 дек 2019 :
MIKE PORTNOY с дочкой угадывают песни THE BEATLES 28 окт 2019 :
MIKE PORTNOY опубликовал видео с выступления SHATTERED FORTRESS 23 окт 2019 :
PHIL DEMMEL о сотрудничестве с MIKE PORTNOY и Bobby "Blitz" Ellsworth 12 сен 2019 :
MIKE PORTNOY: «Не хочу раскачивать лодку с DREAM THEATER» 11 фев 2019 :
MIKE PORTNOY и JORDAN RUDESS выступили вместе 28 янв 2019 :
MIKE PORTNOY о возможном участии в RUSH 25 янв 2019 :
MIKE PORTNOY: «Я такой же фанат музыки, каким был в тринадцать» 13 ноя 2018 :
MIKE PORTNOY: «А ведь LARS был прав!» 12 июл 2018 :
MIKE PORTNOY: «Я не самый лучший барабанщик» 25 июн 2018 :
MIKE PORTNOY о Винни Поле 19 фев 2018 :
MIKE PORTNOY: «Металл сейчас сильнее и лучше, чем когда-либо» 7 фев 2018 :
MIKE PORTNOY о фотографии с гитаристом DREAM THEATER 7 фев 2018 :
Гитарист DREAM THEATER о фотографии с Mike'ом 24 янв 2018 :
MIKE PORTNOY: «Жаль, что RUSH всё» 1 янв 2018 :
MIKE PORTNOY и JOHN PETRUCCI вместе 1 дек 2017 :
MIKE PORTNOY: «Я отказываюсь говорить о том, как идут дела у DREAM THEATER без меня» 15 ноя 2017 :
MIKE PORTNOY: «У меня нет никакого желания играть в DREAM THEATER» 31 окт 2017 :
MIKE PORTNOY: «Возвращаться к DREAM THEATER не планирую» 20 сен 2017 :
MIKE PORTNOY закрыл форум 1 авг 2017 :
MIKE PORTNOY не жаждет реюниона с DREAM THEATER 10 июл 2017 :
MIKE PORTNOY: «Я люблю своих бывших коллег» 3 июл 2017 :
Видео с выступления MIKE PORTNOY's SHATTERED FORTRESS 10 апр 2017 :
MIKE PORTNOY: «Мне комфортно быть в команде» 21 мар 2017 :
Видео полного выступления MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS 20 мар 2017 :
BUMBLEFOOT, DEREK SHERINIAN в новой группе с MIKE PORTNOY? 16 мар 2017 :
Видео полного выступления MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS 3 мар 2017 :
MIKE PORTNOY работает с новой суперкомандой 22 фев 2017 :
Акустика от MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS 12 фев 2017 :
MIKE PORTNOY и SHATTERED FORTRESS дебютировали на сцене 24 ноя 2016 :
MIKE PORTNOY: «Почему мне нужно было уйти из DREAM THEATER» 13 сен 2016 :
MIKE PORTNOY о SHATTERED FORTRESS 12 сен 2016 :
MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS станут хедлайнерами ProgPower USA 2017 1 июл 2016 :
MIKE PORTNOY планирует целиком исполнить "12 Step Suite" DREAM THEATER 25 мар 2016 :
MIKE PORTNOY: "Барабанщик METALLICA научил меня скромности" 11 мар 2016 :
MIKE PORTNOY не считает себя хорошим барабанщиком 10 фев 2016 :
MIKE PORTNOY рассказал участникам DREAM THEATER о том, как он их любит 13 окт 2015 :
MIKE PORTNOY: «Мне нравится быть участником группы, в которой кто-то привлекает больше внимания, чем я» 21 апр 2015 :
MIKE PORTNOY о новом проекте 3 апр 2015 :
MIKE PORTNOY: «Я никогда не просил о пятилетней паузе для DREAM THEATER» 12 фев 2015 :
MIKE PORTNOY о своем металл-проекте 11 фев 2015 :
MIKE PORTNOY о METAL ALLEGIANCE 26 янв 2015 :
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN и PAUL GILBERT исполнили песни THE WHO 6 янв 2015 :
MIKE PORTNOY основал новую группу 2 дек 2014 :
MIKE PORTNOY предупреждает о мошенниках 3 сен 2014 :
MIKE PORTNOY не жалеет об уходе из DREAM THEATER 1 сен 2014 :
MIKE PORTNOY о возможном возвращении в DREAM THEATER 28 июл 2014 :
MIKE PORTNOY вновь негодует... 9 июл 2014 :
MIKE PORTNOY негодует... 15 май 2014 :
MIKE PORTNOY одобряет решение насчёт QUEENSRŸCHE 2 янв 2014 :
MIKE PORTNOY: "Мне больше не интересны барабанные соло" 5 сен 2013 :
MIKE PORTNOY беспокоится о том, что о нём пишут в интернете 2 сен 2013 :
Фрагмент нового DVD PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN 28 авг 2013 :
MIKE PORTNOY: «BLACK SABBATH без BILL'a WARD'a — это не реюнион» 6 авг 2013 :
Фрагмент нового DVD PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN 5 авг 2013 :
MIKE PORTNOY: «Мой последний комментарий о DREAM THEATER вырван из контекста» 2 авг 2013 :
MIKE PORTNOY вернулся бы в DREAM THEATER 20 июл 2013 :
Трейлер нового DVD MIKE PORTNOY 12 июл 2013 :
MIKE PORTNOY: 'Я один из самых недопонятых музыкантов в мире' 2 июл 2013 :
PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN: Трейлер 'Live In Tokyo' 27 июн 2013 :
Концертный релиз PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN выйдет в сентябре 20 июн 2013 :
MIKE PORTNOY об уходе из ADRENALINE MOB и своих планах на будущее 28 мар 2013 :
PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN: Обложка и трек-лист 9 фев 2013 :
Трейлер нового DVD MIKE PORTNOY 9 фев 2013 :
Концертный релиз PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN выйдет в марте 22 янв 2013 :
MIKE PORTNOY о фэн-трибьюте '12 Step Suite' 19 дек 2012 :
Проект PORTNOY, KOTZEN, SHEEHAN закончил работу над альбомом 22 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY: «Я ушел из DREAM THEATER потому, что вдохновение и отношения значат для меня больше, чем деньги» 12 ноя 2012 :
PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN: концерт в Токио будет сниматься для DVD 12 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY недоволен названием, придуманным азиатскими промоутерами 9 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY читает рэп 8 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY опубликовал видео из Нью-Йорка 5 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY о визите в Китай 29 окт 2012 :
MIKE PORTNOY опубликовал видео из Петербурга 21 окт 2012 :
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN: видео с выступления 19 окт 2012 :
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN: фрагмент нового DVD 19 окт 2012 :
MIKE PORTNOY исполнил песни ADRENALINE MOB и FLYING COLORS для Sabian's Cymbal Vote 15 окт 2012 :
MIKE PORTNOY о концертах с BILLY SHEEHAN'ом, TONY MACALPINE'ом и DEREK'ом SHERINIAN'ом: «Это будет круто!» 8 окт 2012 :
MIKE PORTNOY исполнил кавер-версию THE OSMONDS 9 авг 2012 :
MIKE PORTNOY выступил вместе с RICHIE KOTZEN'ом 3 авг 2012 :
MIKE PORTNOY о ситуации в индустрии музыки и об альбоме DREAM THEATER “Images And Words” 12 июл 2012 :
Mike Portnoy: «Мой уход из DREAM THEATER был лёгкой прогулкой в парке по сравнению с ситуацией в QUEENSRŸCHE» 19 июн 2012 :
MIKE PORTNOY: «Я намеренно искал проекты и музыкальные коллективы, которые отличаются по стилю от DREAM THEATER» 28 мар 2012 :
MIKE PORTNOY: «Я в буквальном смысле ел, дышал и срал DREAM THEATER'ом в течение 25-ти лет» 25 мар 2012 :
Трейлер нового DVD от MIKE PORTNOY 3 мар 2012 :
MIKE PORTNOY выпустит DVD в марте 31 янв 2012 :
JOHN SYKES о проекте с Портным 25 янв 2012 :
RICHIE KOTZEN в проекте PORTNOY/SHEEHAN? 25 янв 2012 :
Проекта JOHN SYKES/MIKE PORTNOY больше нет 31 дек 2011 :
MIKE PORTNOY: десятка лучших альбомов 31 дек 2011 :
MIKE PORTNOY сыграл с 90-летним CANDIDO CAMERO; 7 сен 2011 :
MIKE PORTNOY о возможном воссоединении с DREAM THEATER: «Я никогда не говорю «никогда» 5 сен 2011 :
PORTNOY: «Этот год был тяжёлым для меня — я видел, как фэны DREAM THEATER поворачиваются ко мне спиной» 8 авг 2011 :
MIKE PORTNOY: «Мне больно слышать новую музыку DREAM THEATER» 26 июл 2011 :
MIKE PORTNOY, JOHN SYKES в новой группе 7 июл 2011 :
MIKE PORTNOY назван 'барабанщиком года' 24 май 2011 :
YELLOW MATTER CUSTARD выпустят DVD и CD 4 май 2011 :
PORTNOY, ELLEFSON, BENANTE, BELLO собрали на мастер-классе 400 человек 27 апр 2011 :
MIKE PORTNOY заявил, что не хотел выносить на публику свой уход из DREAM THEATER 12 апр 2011 :
MIKE PORTNOY рассказал о своих новых проектах 2 мар 2011 :
MIKE PORTNOY выступил с кавер-группой 1 мар 2011 :
MIKE PORTNOY: «Участники DREAM THEATER не отвечают на мои письма и звонки» 16 фев 2011 :
MIKE PORTNOY начал запись ударных для проекта с вокалистом SYMPHONY X 5 фев 2011 :
MIKE PORTNOY работает с вокалистом SYMPHONY X 29 дек 2010 :
Бесплатный трибьют MIKE'у PORTNOY'омy 21 дек 2010 :
MIKE PORTNOY: «Я пытался вернуться в DREAM THEATER, но мне отказали» 17 дек 2010 :
Время Mike'а Portnoy в AVENGED SEVENFOLD подходит к концу 13 дек 2010 :
MIKE PORTNOY: "Я бы сказал... да не могу" 22 ноя 2010 :
MIKE PORTNOY: DREAM THEATER без меня «серьёзно испортит отношения» 9 сен 2010 :
MIKE PORTNOY заявил, что AVENGED SEVENFOLD не имеют отношение к его уходу из DREAM THEATER 6 май 2010 :
MIKE PORTNOY поедет в тур с AVENGED SEVENFOLD
сегодня
— о Джоуи Джордисоне: «Он был невероятным барабанщиком» MIKE PORTNOY
В новом чате Modern Drummer Instagram Live, который вёл Charlie Benante из ANTHRAX, Mike Portnoy обсудил трагическую кончину бывшего барабанщика SLIPKNOT Джоуи Джордисона, произошедшую на этой неделе. Бывший барабанщик группы DREAM THEATER сказал Benante:
«На самом деле я услышал эту новость от тебя. Ты сообщил об этом в ветке беседы, в которой участвовали я, ты и Chris Jericho. И я не мог в это поверить. Я садился в машину, чтобы поехать за пиццей, мне пришлось выйти из машины и забежать в дом, чтобы рассказать [моему сыну] Max'у, потому что Джоуи был — и остаётся — самым большим героем в мире барабанов для Max'a. Я имею в виду, что был опустошён и потрясён, но я знаю, что для Max'a это особенно тяжело. Это действительно первый раз, когда он потерял барабанного героя. Но и меня это шокирует.
Джоуи был невероятным барабанщиком, невероятным музыкантом. Как и ты, он написал много песен для своей группы, играл на гитаре и был мультиинструменталистом. Но он также был и отличным парнем. Я уверен, что у нас обоих есть истории о нём. Я сегодня выложил немного, всего пару коротких историй. Одна из них о том, что как только он узнал, что Макс его большой фанат, он прислал большую коробку, наполненную масками, футболками SLIPKNOT, толстовками и всем остальным. И каждый раз, когда SLIPKNOT приезжали в город, он всегда был гостеприимен по отношению к Максу, всегда приглашал его за кулисы и тусовался с ним. Что ещё? Я также упоминал о том, что когда я помогал STONE SOUR, мы вместе поехали в Бразилию, потому что в один вечер играли STONE SOUR, а в другой — SLIPKNOT. Так что весь лагерь SLIPKNOT путешествовал вместе, и он действительно помог мне почувствовать себя как дома во время этой поездки; он дал мне почувствовать себя частью семьи SLIPKNOT на эти выходные. Я также помню, как позвонил ему, когда мне предложили принять участие в туре AVENGED SEVENFOLD. До этого я никогда не ездил в тур с другой группой, а он этим занимался. В начале 2000-х он играл со всеми — он провёл целый тур с KORN; провёл тур с ROB ZOMBIE, провёл тур с MINISTRY. Он играл не только со SLIPKNOT. Поэтому, когда мне предложили выступить с AVENGED, я позвонил ему, и мы проболтали по телефону около часа. Я получил от него советы о том, чего можно ожидать, будучи наёмным музыкантом в такой известной группе. У него было несколько отличных советов». VIDEO
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