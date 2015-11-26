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*Умер Эдди Ван Хален 40
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Mike Portnoy

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11 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY чествует Джона Леннона

9 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

15 авг 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

15 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

9 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет THE BEATLES

30 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Почему вы не надеваете маски?»

27 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

24 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY против новых правил Live Nation

22 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «И зачем мне автобиография?»

19 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, и нам было хорошо!»

16 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY на новом сингле CULT STARS FROM MARS

12 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

10 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY записал кавер-версию композиции Джона Леннона

6 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о коллекции винила

2 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о том, как впервые услышал RUSH

26 май 2020 : 		 JEN MAJURA, GUS G. и MIKE PORTNOY исполняют хит Джорджа Харрисона

13 май 2020 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой исполняет "I Wanna Stay Home"

23 апр 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет RAMONES

25 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY выступил с защитой музыкантов, берущих деньги за встречи с фанатами

10 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY о своем уходе из DREAM THEATER: «Мне надо было так поступить»

10 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Я знал о болезни Нила Пирта два года»

22 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY о возможной работе с John'ом Petrucci

16 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY заявил, что не собирался в тур с RUSH

15 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY опубликовал редкое видео DREAM THEATER в честь Нила Пирта

26 дек 2019 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой угадывают песни THE BEATLES

28 окт 2019 : 		 MIKE PORTNOY опубликовал видео с выступления SHATTERED FORTRESS
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|||| сегодня

MIKE PORTNOY чествует Джона Леннона



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MIKE PORTNOY специально к 80-летию с момента рождения Джона Леннона записал кавер-версию “Gimmie Some Truth”, оригинал которой вошел в альбом 1971 года Imagine.

MIKE PORTNOY Celebrates JOHN LENNON's 80th Birthday With "Gimme Some Truth" Performance; Video



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