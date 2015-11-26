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MIKE PORTNOY чествует Джона Леннона



MIKE PORTNOY специально к 80-летию с момента рождения Джона Леннона записал кавер-версию “Gimmie Some Truth”, оригинал которой вошел в альбом 1971 года Imagine.







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