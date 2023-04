сегодня



Новое видео AVATAR



"Chimp Mosh Pit", новое видео группы AVATAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dance Devil Dance", выпущенного 17 февраля на Black Waltz Records.



Трек-лист:



"Dance Devil Dance"

"Chimp Mosh Pit"

"Valley Of Disease"

"On The Beach"

"Do You Feel In Control"

"Gotta Wanna Riot"

"The Dirt I'm Buried In"

"Clouds Dipped In Chrome"

"Hazmat Suit"

"Train"

"Violence No Matter What" (Duet with Lzzy Hale)







