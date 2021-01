сегодня



Фрагмент выступления AVATAR



AVATAR девятого января отыграли первый из четырех онлайн-концертов и фрагмент из этого шоу, исполнение композиции "Wormhole", доступно ниже. Новые шоу запланированы на следующие даты:



- Saturday, January 16 - Age of Illusions (Feathers & Flesh and Avatar Country fan voted set list)

- Saturday, January 23 - Age of Madness (Black Waltz and Hail the Apocalypse fan voted set list)

- Saturday, January 30 - Age of Memories (Thoughts of No Tomorrow, Schlacht and Avatar fan voted set list)







+3 -1



просмотров: 186