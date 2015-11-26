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*Новое видео AMORPHIS 39
*DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH 35
*Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хорош... 30
*Новое видео ARCH ENEMY 26
*Новое видео ぜんぶ君のせ... 23
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15 дек 2021 : 		 Видео с текстом от AVATAR

26 ноя 2021 : 		 Новая песня AVATAR

29 окт 2021 : 		 Новая песня AVATAR

14 окт 2021 : 		 Вокалист AVATAR словил COVID-19

14 сен 2021 : 		 AVATAR — о выступлении на Blue Ridge Rock Festival 2021

2 сен 2021 : 		 Новые песни AVATAR

27 янв 2021 : 		 Фрагмент выступления AVATAR

22 янв 2021 : 		 Фрагмент выступления AVATAR

14 янв 2021 : 		 Фрагмент выступления AVATAR

12 дек 2020 : 		 Новое видео AVATAR

19 ноя 2020 : 		 Планы AVATAR

14 сен 2020 : 		 Обучающее видео AVATAR

10 июл 2020 : 		 Новое видео AVATAR

12 июн 2020 : 		 Новая песня AVATAR

15 май 2020 : 		 Новое видео AVATAR

6 май 2020 : 		 Новый альбом AVATAR выйдет летом

6 мар 2020 : 		 Новый фильм от AVATAR

26 дек 2019 : 		 Новое видео AVATAR

14 май 2019 : 		 Новый сингл из концертного альбома AVATAR

13 мар 2019 : 		 Новый концертный альбом AVATAR выйдет в мае

24 май 2018 : 		 Новое видео AVATAR

19 дек 2017 : 		 Новое видео AVATAR

25 окт 2017 : 		 Новое видео AVATAR

7 мар 2017 : 		 Новое видео AVATAR

3 окт 2016 : 		 Новое видео AVATAR

8 июн 2016 : 		 Акустика от AVATAR
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Видео с текстом от AVATAR



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AVATAR опубликовали официальное видео с текстом на песню "So Sang The Hollow".

AVATAR Debut Official Lyric Video For "So Sang The Hollow"



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