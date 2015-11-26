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Вокалист AVATAR словил COVID-19



AVATAR были вынуждены отменить последние пять концертов в США из-за того, что Johannes Eckerström сдал положительный тест на COVID-19. Группа сообщила, что он вакцинирован и его состояние здоровья нормальное.













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