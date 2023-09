сегодня



LZZY HALE присоединилась на сцене к AVATAR



LZZY HALE присоединилась на сцене Brooklyn Bowl, Nashville, Tennessee к AVATAR для исполнения "Violence No Matter What".









Only in Nashville! With a crowd that loud and rowdy, we knew we'd need some backup. Luckily, the greatest voice of our time was in town, and the beast could be slain once again. We'll never forget this! Thank you @LZZYHALE and THANK YOU NASHVILLE! pic.twitter.com/dU25h9kw2L





