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2 сен 2021 : 		 Новые песни AVATAR

27 янв 2021 : 		 Фрагмент выступления AVATAR

22 янв 2021 : 		 Фрагмент выступления AVATAR

14 янв 2021 : 		 Фрагмент выступления AVATAR

12 дек 2020 : 		 Новое видео AVATAR

19 ноя 2020 : 		 Планы AVATAR

14 сен 2020 : 		 Обучающее видео AVATAR

10 июл 2020 : 		 Новое видео AVATAR

12 июн 2020 : 		 Новая песня AVATAR

15 май 2020 : 		 Новое видео AVATAR

6 май 2020 : 		 Новый альбом AVATAR выйдет летом

6 мар 2020 : 		 Новый фильм от AVATAR

26 дек 2019 : 		 Новое видео AVATAR

14 май 2019 : 		 Новый сингл из концертного альбома AVATAR

13 мар 2019 : 		 Новый концертный альбом AVATAR выйдет в мае

24 май 2018 : 		 Новое видео AVATAR

19 дек 2017 : 		 Новое видео AVATAR

25 окт 2017 : 		 Новое видео AVATAR

7 мар 2017 : 		 Новое видео AVATAR

3 окт 2016 : 		 Новое видео AVATAR

8 июн 2016 : 		 Акустика от AVATAR

18 май 2016 : 		 AVATAR на SiriusXM

9 май 2016 : 		 Новое видео AVATAR

26 апр 2016 : 		 Концертное видео AVATAR

16 апр 2016 : 		 Новая песня AVATAR

26 мар 2016 : 		 Новая песня AVATAR
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Новые песни AVATAR



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AVATAR опубликовали две новые песни, "Going Hunting" и "Barren Cloth Mother". Группа также объявила о создании собственного лейбла Black Waltz Records, входящего в Thirty Tigers.

AVATAR Shares Two New Songs, 'Going Hunting' And 'Barren Cloth Mother'








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