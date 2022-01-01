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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 11
*Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE... 10
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Avatar

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14 янв 2021 : 		 Фрагмент выступления AVATAR

12 дек 2020 : 		 Новое видео AVATAR

19 ноя 2020 : 		 Планы AVATAR

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10 июл 2020 : 		 Новое видео AVATAR

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Видео с текстом от AVATAR



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AVATAR опубликовали официальное видео с текстом на песню "Valley Of Disease". Этот трек взят из нового альбома, релиз которого намечен на начало 2023 года.




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