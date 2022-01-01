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*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 18
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
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|||| 27 июн 2022

Профессиональное видео полного выступления AVATAR



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Видео полного выступления AVATAR, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.




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