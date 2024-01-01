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*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 43
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*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 20
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*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 43
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 23
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13 фев 2024 : 		 Виниловый релиз от AVATAR

2 ноя 2023 : 		 Винил от AVATAR

26 сен 2023 : 		 LZZY HALE присоединилась на сцене к AVATAR

29 авг 2023 : 		 AVATAR стали первыми

27 апр 2023 : 		 Новое видео AVATAR

27 янв 2023 : 		 LZZY HALE в новом видео AVATAR

9 дек 2022 : 		 Новое видео AVATAR

26 ноя 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVATAR

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28 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AVATAR

26 авг 2022 : 		 Вокалист AVATAR: «Мы спасём металл!»

27 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления AVATAR

2 янв 2022 : 		 Новая песня AVATAR

15 дек 2021 : 		 Видео с текстом от AVATAR

26 ноя 2021 : 		 Новая песня AVATAR

29 окт 2021 : 		 Новая песня AVATAR

14 окт 2021 : 		 Вокалист AVATAR словил COVID-19

14 сен 2021 : 		 AVATAR — о выступлении на Blue Ridge Rock Festival 2021

2 сен 2021 : 		 Новые песни AVATAR

27 янв 2021 : 		 Фрагмент выступления AVATAR

22 янв 2021 : 		 Фрагмент выступления AVATAR

14 янв 2021 : 		 Фрагмент выступления AVATAR

12 дек 2020 : 		 Новое видео AVATAR

19 ноя 2020 : 		 Планы AVATAR

14 сен 2020 : 		 Обучающее видео AVATAR

10 июл 2020 : 		 Новое видео AVATAR
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Виниловый релиз от AVATAR



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AVATAR сообщили о выпуске трех 7"-синглов с эксклюзивными материалами:

Dance Devil Dance снабжен ранее нереализованным треком "Make It Rain".

Chimp Mosh Pit снабжен ранее нереализованным треком "On the Other Side of Tonight".

The Dirt I'm Buried In снабжен ранее нереализованным треком "The Dirt I'm Buried In (Live in Paris)".

AVATAR Issue Vinyl Bundles With Exclusive Tracks; Limited To Only 300 Copies




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