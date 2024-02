сегодня



Виниловый релиз от AVATAR



AVATAR сообщили о выпуске трех 7"-синглов с эксклюзивными материалами:



Dance Devil Dance снабжен ранее нереализованным треком "Make It Rain".



Chimp Mosh Pit снабжен ранее нереализованным треком "On the Other Side of Tonight".



The Dirt I'm Buried In снабжен ранее нереализованным треком "The Dirt I'm Buried In (Live in Paris)".







