Новый концертный альбом AVATAR выйдет в мае

Шведские металлисты AVATAR 17 мая выпустят на Entertainment One (eOne) свой новый концертный альбом "The King Live In Paris", записанный на фестивале Download, состоявшемся в 2018 году в Париже, Франция.
Трек-лист:
01. Intro
02. Statue Of The King
03. Let It Burn
04. Paint Me Red
05. Bloody Angel
06. For The Swarm
07. Tower
08. The Eagle Has Landed
09. Smells Like A Freakshow
10. Avatar Country
11. Hail The Apocalypse
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