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*Новое видео группы METALLICA 64
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 54
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 39
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*PANTERA отменили и в Австрии 25
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LZZY HALE в новом видео AVATAR



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"Violence No Matter What" feat. LZZY HALE, новое видео группы AVATAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dance Devil Dance", выходящего 17 февраля на Black Waltz Records




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