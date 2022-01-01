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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 43
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 20
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
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28 окт 2022 : 		 Новое видео AVATAR

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|||| 28 окт 2022

Новое видео AVATAR



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"Dance Devil Dance", новое видео группы AVATAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Dance Devil Dance, выходящего 17 февраля на Thirty Tigers:




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