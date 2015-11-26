27 янв 2021



Фрагмент выступления AVATAR



AVATAR двадцать третьего января отыграли третий из четырёх онлайн-концертов, и фрагмент из этого шоу, исполнение композиции "Napalm", доступно ниже. Последнее шоу запланировано на:



- Saturday, January 30 - Age of Memories (Thoughts of No Tomorrow, Schlacht and Avatar fan voted set list)







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