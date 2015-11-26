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Avatar

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27 янв 2021 : 		 Фрагмент выступления AVATAR

22 янв 2021 : 		 Фрагмент выступления AVATAR

14 янв 2021 : 		 Фрагмент выступления AVATAR

12 дек 2020 : 		 Новое видео AVATAR

19 ноя 2020 : 		 Планы AVATAR

14 сен 2020 : 		 Обучающее видео AVATAR

10 июл 2020 : 		 Новое видео AVATAR

12 июн 2020 : 		 Новая песня AVATAR

15 май 2020 : 		 Новое видео AVATAR

6 май 2020 : 		 Новый альбом AVATAR выйдет летом

6 мар 2020 : 		 Новый фильм от AVATAR

26 дек 2019 : 		 Новое видео AVATAR

14 май 2019 : 		 Новый сингл из концертного альбома AVATAR

13 мар 2019 : 		 Новый концертный альбом AVATAR выйдет в мае

24 май 2018 : 		 Новое видео AVATAR

19 дек 2017 : 		 Новое видео AVATAR

25 окт 2017 : 		 Новое видео AVATAR

7 мар 2017 : 		 Новое видео AVATAR

3 окт 2016 : 		 Новое видео AVATAR

8 июн 2016 : 		 Акустика от AVATAR

18 май 2016 : 		 AVATAR на SiriusXM

9 май 2016 : 		 Новое видео AVATAR

26 апр 2016 : 		 Концертное видео AVATAR

16 апр 2016 : 		 Новая песня AVATAR

26 мар 2016 : 		 Новая песня AVATAR

18 мар 2016 : 		 Новые песни AVATAR
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|||| 27 янв 2021

Фрагмент выступления AVATAR



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AVATAR двадцать третьего января отыграли третий из четырёх онлайн-концертов, и фрагмент из этого шоу, исполнение композиции "Napalm", доступно ниже. Последнее шоу запланировано на:

- Saturday, January 30 - Age of Memories (Thoughts of No Tomorrow, Schlacht and Avatar fan voted set list)

AVATAR Performs "Napalm" At Avatar Ages - An Impossible Concert Experience; Video



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