Фраза, имя группы
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все новости группы
Avatar
Швеция
Death Metal
Heavy Metal
http://avatar.net
Myspace:
http://www.myspace.com/avataronline
Facebook:
https://www.facebook.com/avatarmetal
14 сен 2020
:
Обучающее видео AVATAR
10 июл 2020
:
Новое видео AVATAR
12 июн 2020
:
Новая песня AVATAR
15 май 2020
:
Новое видео AVATAR
6 май 2020
:
Новый альбом AVATAR выйдет летом
6 мар 2020
:
Новый фильм от AVATAR
26 дек 2019
:
Новое видео AVATAR
14 май 2019
:
Новый сингл из концертного альбома AVATAR
13 мар 2019
:
Новый концертный альбом AVATAR выйдет в мае
24 май 2018
:
Новое видео AVATAR
19 дек 2017
:
Новое видео AVATAR
25 окт 2017
:
Новое видео AVATAR
7 мар 2017
:
Новое видео AVATAR
3 окт 2016
:
Новое видео AVATAR
8 июн 2016
:
Акустика от AVATAR
18 май 2016
:
AVATAR на SiriusXM
9 май 2016
:
Новое видео AVATAR
26 апр 2016
:
Концертное видео AVATAR
16 апр 2016
:
Новая песня AVATAR
26 мар 2016
:
Новая песня AVATAR
18 мар 2016
:
Новые песни AVATAR
4 мар 2016
:
Новый альбом AVATAR выйдет в мае
3 фев 2016
:
AVATAR исполнили новый трек
14 дек 2015
:
AVATAR нашли продюсера
27 янв 2015
:
Новое видео AVATAR
13 май 2014
:
Новое видео AVATAR
9 апр 2014
:
Новая песня AVATAR
17 мар 2014
:
Новое видео AVATAR
12 мар 2014
:
Новый альбом AVATAR выйдет в мае
24 янв 2013
:
Новое видео AVATAR
17 апр 2012
:
Новое видео AVATAR
30 мар 2012
:
Концертное видео AVATAR
14 фев 2012
:
Новый альбом AVATAR доступен для прослушивания
23 янв 2012
:
Видео о создании альбома AVATAR
10 дек 2011
:
Новое видео AVATAR
6 фев 2010
:
Новый альбом AVATAR выйдет в Германии на Sony
11 янв 2010
:
Новое видео от AVATAR
30 сен 2009
:
Две новые песни AVATAR
11 сен 2009
:
AVATAR выпустят диск в ноябре
10 июн 2009
:
AVATAR начали запись нового альбома
сегодня
Обучающее видео
AVATAR
AVATAR опубликовали видео, в котором рассказано, исполнять гитарные партии в песне "Silence In The Age Of Apes" из альбома "Hunter Gatherer", выпущенного на Entertainment One (eOne).
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).