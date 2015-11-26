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14 сен 2020 : 		 Обучающее видео AVATAR

10 июл 2020 : 		 Новое видео AVATAR

12 июн 2020 : 		 Новая песня AVATAR

15 май 2020 : 		 Новое видео AVATAR

6 май 2020 : 		 Новый альбом AVATAR выйдет летом

6 мар 2020 : 		 Новый фильм от AVATAR

26 дек 2019 : 		 Новое видео AVATAR

14 май 2019 : 		 Новый сингл из концертного альбома AVATAR

13 мар 2019 : 		 Новый концертный альбом AVATAR выйдет в мае

24 май 2018 : 		 Новое видео AVATAR

19 дек 2017 : 		 Новое видео AVATAR

25 окт 2017 : 		 Новое видео AVATAR

7 мар 2017 : 		 Новое видео AVATAR

3 окт 2016 : 		 Новое видео AVATAR

8 июн 2016 : 		 Акустика от AVATAR

18 май 2016 : 		 AVATAR на SiriusXM

9 май 2016 : 		 Новое видео AVATAR

26 апр 2016 : 		 Концертное видео AVATAR

16 апр 2016 : 		 Новая песня AVATAR

26 мар 2016 : 		 Новая песня AVATAR

18 мар 2016 : 		 Новые песни AVATAR

4 мар 2016 : 		 Новый альбом AVATAR выйдет в мае

3 фев 2016 : 		 AVATAR исполнили новый трек

14 дек 2015 : 		 AVATAR нашли продюсера

27 янв 2015 : 		 Новое видео AVATAR

13 май 2014 : 		 Новое видео AVATAR
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Обучающее видео AVATAR



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AVATAR опубликовали видео, в котором рассказано, исполнять гитарные партии в песне "Silence In The Age Of Apes" из альбома "Hunter Gatherer", выпущенного на Entertainment One (eOne).

AVATAR -



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