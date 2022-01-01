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Вокалист AVATAR: «Мы спасём металл!»



Johannes Eckerström в рамках недавней беседы ответил на вопрос, чего фанаты вправе ожидать от нового альбома:



«Если коротко, то мы заставим вас узреть дьявола, и мы заставим вас танцевать. Вы слышали, как каждая группа говорит, что это их лучший альбом. Это наш лучший альбом.



Мне больше всего хочется сравнить его с альбомом [JUDAS PRIEST] "British Steel" в том смысле, что... JUDAS PRIEST всегда были великими, и до "British Steel" были "Killing Machine", "Sad Wings Of Destiny", но они были великой хэви-металлической группой, великой рок-н-ролльной группой, временами великой прог-группой и в некотором роде эклектичной. А послушав "British Steel" я обнаружил, что они по-настоящему сфокусировались, избавились от жира. А мы сосредоточились на том, что, как нам кажется, сейчас нужно металлу — на помпезности...



Честно говоря, я чувствую, что мы должны спасти хэви-металл! Потому что люди потерялись в прошлом... Они делали это лучше, чем мы когда-либо будем делать то, что делают они. Не делайте этого. Но что будет дальше? Что нас ждёт? И нужно сделать что-то, чтобы не исчезнуть полностью в своих собственных задницах.



Когда люди начинают заниматься металлом, которым лучше всего наслаждаться, сидя и молча, то упускают всю суть. Металл — это музыка, под которую вы двигаетесь, — в зале, крутите головой, танцуете, что угодно, поднимаете тяжести, пьёте слишком много, можете залететь, можете кого-то отыметь, когда занимаетесь чем-то. Это музыка, под которую нужно двигаться. В группе есть барабаны — зачем вам барабаны, если вы не двигаетесь?



Мы много смотрим на мастеров — это опыт MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST, много кого ещё, но потом просто... Да, всё так, но что-то не то. Они смогли это сделать. Мы же находимся в настоящем, а что будет дальше? Куда мы можем попытаться привести музыку? И ответом на этот вопрос и будет наш альбом».







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