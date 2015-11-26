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Новое видео AVATAR



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"Colossus", новое видео группы AVATAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hunter Gatherer", выходящего седьмого августа на Entertainment One (eOne). Продюсером материала был Jay Ruston (STONE SOUR, SLIPKNOT, ANTHRAX).

Трек-лист:

01. Silence In The Age Of Apes

02. Colossus

03. A Secret Door

04. God Of Sick Dreams

05. Scream Until You Wake

06. Child

07. Justice

08. Gun

09. When All But Force Has Failed

10. Wormhole

Watch AVATAR














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