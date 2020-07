сегодня



Новое видео AVATAR



"Colossus", новое видео группы AVATAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hunter Gatherer", выходящего седьмого августа на Entertainment One (eOne). Продюсером материала был Jay Ruston (STONE SOUR, SLIPKNOT, ANTHRAX).



Трек-лист:



01. Silence In The Age Of Apes



02. Colossus



03. A Secret Door



04. God Of Sick Dreams



05. Scream Until You Wake



06. Child



07. Justice



08. Gun



09. When All But Force Has Failed



10. Wormhole































