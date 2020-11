сегодня



Планы AVATAR



AVATAR в течение января будущего года проведут серию стримов "Avatar Ages - An Impossible Concert Experience":



* Saturday, January 9 - "Age Of Dreams" ("Hunter Gatherer" from start to finish plus Avatar's biggest songs)



* Saturday, January 16 - "Age Of Illusions" ("Feathers & Flesh" and "Avatar Country" fan-voted setlist)



* Saturday, January 23 - "Age of Madness" ("Black Waltz" and "Hail The Apocalypse" fan-voted setlist)



* Saturday, January 30 - "Age Of Memories" ("Thoughts Of No Tomorrow", "Schlacht" and "Avatar" fan-voted setlist)



















+2 -0



просмотров: 263