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*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 117
*Новое видео KID ROCK 51
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 36
*Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION 33
*TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!» 29
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26 ноя 2021 : 		 Новая песня AVATAR

29 окт 2021 : 		 Новая песня AVATAR

14 окт 2021 : 		 Вокалист AVATAR словил COVID-19

14 сен 2021 : 		 AVATAR — о выступлении на Blue Ridge Rock Festival 2021

2 сен 2021 : 		 Новые песни AVATAR

27 янв 2021 : 		 Фрагмент выступления AVATAR

22 янв 2021 : 		 Фрагмент выступления AVATAR

14 янв 2021 : 		 Фрагмент выступления AVATAR

12 дек 2020 : 		 Новое видео AVATAR

19 ноя 2020 : 		 Планы AVATAR

14 сен 2020 : 		 Обучающее видео AVATAR

10 июл 2020 : 		 Новое видео AVATAR

12 июн 2020 : 		 Новая песня AVATAR

15 май 2020 : 		 Новое видео AVATAR

6 май 2020 : 		 Новый альбом AVATAR выйдет летом

6 мар 2020 : 		 Новый фильм от AVATAR

26 дек 2019 : 		 Новое видео AVATAR

14 май 2019 : 		 Новый сингл из концертного альбома AVATAR

13 мар 2019 : 		 Новый концертный альбом AVATAR выйдет в мае

24 май 2018 : 		 Новое видео AVATAR

19 дек 2017 : 		 Новое видео AVATAR

25 окт 2017 : 		 Новое видео AVATAR

7 мар 2017 : 		 Новое видео AVATAR

3 окт 2016 : 		 Новое видео AVATAR

8 июн 2016 : 		 Акустика от AVATAR

18 май 2016 : 		 AVATAR на SiriusXM
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|||| сегодня

Новая песня AVATAR



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"Construction Of Souls", новая песня группы AVATAR, доступна для прослушивания ниже.

AVATAR Shares Another New Song, 'Construction Of Souls'





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