2 ноя 2023



Винил от AVATAR



AVATAR опубликовали трейлер к специальному виниловому изданию альбома "Dance Devil Dance", которое будет выпущено тиражом в 250 экземпляров, снабжено постером, фотокнижкой и открыткой с автографами.



Трек-лист:



"Dance Devil Dance"

"Chimp Mosh Pit"

"Valley Of Disease"

"On The Beach"

"Do You Feel In Control"

"Gotta Wanna Riot"

"The Dirt I'm Buried In"

"Clouds Dipped In Chrome"

"Hazmat Suit"

"Train"

"Violence No Matter What" (Feat. Lzzy Hale)







+0 -0



просмотров: 117