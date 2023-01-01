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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 68
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 60
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 32
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
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|||| 2 ноя 2023

Винил от AVATAR



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AVATAR опубликовали трейлер к специальному виниловому изданию альбома "Dance Devil Dance", которое будет выпущено тиражом в 250 экземпляров, снабжено постером, фотокнижкой и открыткой с автографами.

Трек-лист:

"Dance Devil Dance"    
"Chimp Mosh Pit"
"Valley Of Disease"
"On The Beach"
"Do You Feel In Control"
"Gotta Wanna Riot"
"The Dirt I'm Buried In"
"Clouds Dipped In Chrome"
"Hazmat Suit"
"Train"
"Violence No Matter What" (Feat. Lzzy Hale)

AVATAR To Release Limited Edition




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