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AVATAR стали первыми



AVATAR впервые в своей истории получили первое место за сингл — этой чести удостоился трек "The Dirt I'm Buried In", возглавивший Mediabase's Active Rock Chart. Он поднимался до этой строчки 31 неделю, что стало самым долгим путём для песни за последние 20 лет наблюдений.



Johannes Eckerström сказал:



«Если бы вы сказали 16-летнему мне, что мы попадём на вершину американского радиочарта, я бы спросил вас, что вы курите. Если бы вы сказали мне, что в честь нас будет названо ископаемое, я бы спросил, что вы курите, и можете ли вы поделиться. Попадание в чарты никогда не было приоритетом, но теперь, когда мы здесь, я очень признателен. Это показывает масштабы того, что мы делаем, и вызывает недоумение. Ископаемые свидетельствуют о другом. Для меня это знак того, что люди по-настоящему сделали нашу музыку частью своей жизни. Это большая честь. Прекрасный подарок. Всё, что мы можем сказать, — это спасибо. Мы намерены и дальше зарабатывать ваше внимание, снова и снова».



Ещё один успех — AVATAR были увековечены в виде ископаемого из Южной Швеции, обнаруженного доктором Беном Туем, палеонтологом из Люксембургского музея естественной истории. Это ископаемое теперь известно как Ophiocoma avatar.



Около 80 млн лет назад, когда по нашей планете бродили динозавры, южная Швеция располагалась на берегу субтропического моря. В одном конкретном месте — старых каменоломнях в Ивё Клак — сохранилась исключительная палеосреда, которая лишь изредка встречается в ископаемом состоянии: скалистый берег с валунами, покрытыми устричными корками. В иле, скопившемся между этими валунами миллионы лет назад, содержатся ископаемые останки животных, обитавших на скалистом берегу и вокруг него. Одним из таких животных является хрупкая звезда, названная в честь AVATAR: Ophiocoma avatar.



Скелет хрупкой звезды очень быстро разрушается после смерти. Поэтому большинство окаменелостей хрупкой звезды состоит из мелких фрагментов скелета, которые собираются с помощью сита. Оригинальная окаменелость Ophiocoma avatar представляет собой фрагмент скелета стреловидной звезды, несущей длинные плечевые шипы.



Хрупкая звезда AVATAR принадлежит к роду, который в настоящее время обитает вдоль тропических и субтропических берегов. Известно, что днём они прячутся под камнями и в расщелинах, а ночью выходят наружу, чтобы собрать колючими конечностями частицы пищи. Примечательной особенностью живущих видов Ophiocoma является то, что многие из них способны видеть, не имея ни глаз, ни мозга! Они видят буквально всей поверхностью своего тела, а некоторые даже меняют цвет между днем и ночью, создавая эффект солнечных очков. Обладала ли хрупкая звезда AVATAR такими же свойствами, невозможно определить только на основании окаменелостей. Однако можно утверждать, что Ophiocoma avatar является самым древним из известных представителей этой интересной группы хрупких звёзд.



Название Ophiocoma avatar останется в веках. Теперь AVATAR являются частью истории Земли, палеонтологического наследия Швеции, и обрели маленький кусочек бессмертия.







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