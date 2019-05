сегодня



Новый сингл из концертного альбома AVATAR



Шведские металлисты AVATAR 17 мая выпустят на Entertainment One (eOne) свой новый концертный альбом "The King Live In Paris", записанный на фестивале Download, состоявшемся в 2018 году в Париже, Франция. Сингл “The Eagle Has Landed" (Live in Paris 2018) доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Intro

02. Statue Of The King

03. Let It Burn

04. Paint Me Red

05. Bloody Angel

06. For The Swarm

07. Tower

08. The Eagle Has Landed

09. Smells Like A Freakshow

10. Avatar Country

11. Hail The Apocalypse



















