Новый сингл из концертного альбома AVATAR

Шведские металлисты AVATAR 17 мая выпустят на Entertainment One (eOne) свой новый концертный альбом "The King Live In Paris", записанный на фестивале Download, состоявшемся в 2018 году в Париже, Франция. Сингл “The Eagle Has Landed" (Live in Paris 2018) доступен для прослушивания ниже.
Трек-лист:
01. Intro
02. Statue Of The King
03. Let It Burn
04. Paint Me Red
05. Bloody Angel
06. For The Swarm
07. Tower
08. The Eagle Has Landed
09. Smells Like A Freakshow
10. Avatar Country
11. Hail The Apocalypse
Nowhere
Nowhere
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