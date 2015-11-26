Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IN FLAMES перестали обращать внимание на критику после выход... 85
*ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно» 57
*Новый сингл HAMMERFALL 44
*Бывший барабанщик AMON AMARTH раскритиковал фронтмена группы... 34
*MEGADETH отправились в студию 24
[= ||| все новости группы



*

Avatar

*



14 май 2019 : 		 Новый сингл из концертного альбома AVATAR

13 мар 2019 : 		 Новый концертный альбом AVATAR выйдет в мае

24 май 2018 : 		 Новое видео AVATAR

19 дек 2017 : 		 Новое видео AVATAR

25 окт 2017 : 		 Новое видео AVATAR

7 мар 2017 : 		 Новое видео AVATAR

3 окт 2016 : 		 Новое видео AVATAR

8 июн 2016 : 		 Акустика от AVATAR

18 май 2016 : 		 AVATAR на SiriusXM

9 май 2016 : 		 Новое видео AVATAR

26 апр 2016 : 		 Концертное видео AVATAR

16 апр 2016 : 		 Новая песня AVATAR

26 мар 2016 : 		 Новая песня AVATAR

18 мар 2016 : 		 Новые песни AVATAR

4 мар 2016 : 		 Новый альбом AVATAR выйдет в мае

3 фев 2016 : 		 AVATAR исполнили новый трек

14 дек 2015 : 		 AVATAR нашли продюсера

27 янв 2015 : 		 Новое видео AVATAR

13 май 2014 : 		 Новое видео AVATAR

9 апр 2014 : 		 Новая песня AVATAR

17 мар 2014 : 		 Новое видео AVATAR

12 мар 2014 : 		 Новый альбом AVATAR выйдет в мае

24 янв 2013 : 		 Новое видео AVATAR

17 апр 2012 : 		 Новое видео AVATAR

30 мар 2012 : 		 Концертное видео AVATAR

14 фев 2012 : 		 Новый альбом AVATAR доступен для прослушивания
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Новый сингл из концертного альбома AVATAR



*
zoom
*
* *
Шведские металлисты AVATAR 17 мая выпустят на Entertainment One (eOne) свой новый концертный альбом "The King Live In Paris", записанный на фестивале Download, состоявшемся в 2018 году в Париже, Франция. Сингл “The Eagle Has Landed" (Live in Paris 2018) доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

01. Intro
02. Statue Of The King
03. Let It Burn
04. Paint Me Red
05. Bloody Angel
06. For The Swarm
07. Tower
08. The Eagle Has Landed
09. Smells Like A Freakshow
10. Avatar Country
11. Hail The Apocalypse

AVATAR Streaming








Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Nowhere


14 май 2019, 09:10		ДVДTДR?

Nowhere


14 май 2019, 09:12		Ёлки зелёные, они реально всю карьеру используют это лого?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 196

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Scorpions Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом