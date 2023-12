сегодня



Новое видео DRAGONFORCE



"Power of the Saber Blade", новое видео DRAGONFORCE, доступно для просмотра ниже. Песня с 10.66 NPS (notes per second) была написана для игры Beat Saber и является самой быстрой композицией, когда-либо присутствовавшей в этой вселенной.



«Для DRAGONFORCE большая честь создать эксклюзивный трек для Beat Saber, игры, к которой мы искренне привязаны. Мы надеемся, что поклонники откроют для себя захватывающий дух "Power Of The Saber Blade", найдя его одновременно приятным и сложным на всех уровнях. Мы с нетерпением ждем искусных попыток на "Эксперт+"»







