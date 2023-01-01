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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 41
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 33
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 29
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 27
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
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DragonForce

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6 дек 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

1 дек 2023 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом видео DRAGONFORCE

21 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступили с DRAGONFORCE

7 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ спела с DRAGONFORCE хит Тейлор Свифт

18 окт 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

14 сен 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

12 сен 2023 : 		 Как DRAGONFORCE попали на Napalm

16 авг 2023 : 		 DRAGONFORCE завершают работу над альбомом

12 авг 2023 : 		 DRAGONFORCE на NAPALM RECORDS

22 мар 2023 : 		 В бассейне с DRAGONFORCE

3 мар 2023 : 		 FRÉDÉRIC LECLERCQ: «Я ушёл из DRAGONFORCE, потому что не был там счастлив»

24 дек 2022 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Мы хотели, чтобы у нас все было длиннее!»

12 дек 2022 : 		 DRAGONFORCE завершили сочинение

30 ноя 2022 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

5 апр 2022 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Новый альбом будет весёлым!»

25 мар 2022 : 		 Гитарист DRAGONFORCE заявил, что группа сочинила много музыки

26 окт 2021 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

27 авг 2021 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

19 май 2021 : 		 Гитарист DRAGONFORCE проходит прослушивание в STEEL PANTHER

5 апр 2021 : 		 Гитарист DRAGONFORCE и FIVE FINGER DEATH PUNCH обсуждают дро...

28 фев 2021 : 		 Песня AMON AMARTH за десять минут от DRAGONFORCE

10 фев 2021 : 		 Гитарист MEGADETH в стриме гитариста DRAGONFORCE

21 дек 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о том, что все, кто играет быстро, просто дзюбонаты

29 ноя 2020 : 		 Песня ANARANTHE за десять минут от DRAGONFORCE

30 окт 2020 : 		 Песня FIVE FINGER DEATH PUNCH за пять минут от DRAGONFORCE

10 сен 2020 : 		 Гитаристы DRAGONFORCE: «Песня NIGHTWISH за десять минут»
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Новое видео DRAGONFORCE



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"Power of the Saber Blade", новое видео DRAGONFORCE, доступно для просмотра ниже. Песня с 10.66 NPS (notes per second) была написана для игры Beat Saber и является самой быстрой композицией, когда-либо присутствовавшей в этой вселенной.

«Для DRAGONFORCE большая честь создать эксклюзивный трек для Beat Saber, игры, к которой мы искренне привязаны. Мы надеемся, что поклонники откроют для себя захватывающий дух "Power Of The Saber Blade", найдя его одновременно приятным и сложным на всех уровнях. Мы с нетерпением ждем искусных попыток на "Эксперт+"»




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