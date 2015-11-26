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Новое видео DRAGONFORCE



"Troopers Of The Stars", новое видео группы DRAGONFORCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Extreme Power Metal", выпущенного в 2019 году.







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