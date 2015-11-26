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Гитарист DRAGONFORCE о дроч... с супердроч... визите виртуоза MICHAEL ANGELO BATIO



Гитарист DRAGONFORCE Herman Li недавно пригласил в свой Твитч-стрим MICHAEL ANGELO BATIO. Фрагмент из того, что получилось от соединения двух знатных дроч... виртуозов, доступен ниже.







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