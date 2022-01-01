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Гитарист DRAGONFORCE заявил, что группа сочинила много музыки



Гитарист DRAGONFORCE Herman Li рассказал финскому изданию Chaoszine о ходе работы над следующим студийным альбомом группы:



«Мы сочинили много музыки, но пока её не записали. Поэтому сейчас мы собираемся искать новый контракт на запись, чтобы сделать это.



Мы не занимаемся музыкой ради денег, поэтому выпускаем материал только тогда, когда хотим этого и когда он хорошо звучит. Мы не считаем, что должны выпускать альбом каждые два года, мы никуда не торопимся. Трудно быть творческим человеком, когда ты заставляешь себя делать хорошую музыку, и каждый артист знает это.



Сейчас мы не просто делаем музыку, мы одновременно являемся создателями контента. В данный момент у нас пауза на YouTube, но до этого мы выкладывали ролики каждую неделю. Так что если вам нужна какая-нибудь форма искусства — я не знаю, можно ли назвать YouTube "формой искусства" — если вам нужно что-то от нас, то у DRAGONFORCE всегда есть что-то, даже если это не новая музыка. Прямо сейчас вы можете посмотреть закулисные съёмки с концертов в рамках нашего тура по США на нашем канале Twitch.

Это будет хороший альбом, и мы будем им гордиться, когда он выйдет».













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