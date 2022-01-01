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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Новое видео CREMATORY 11
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DragonForce

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30 окт 2020 : 		 Песня FIVE FINGER DEATH PUNCH за пять минут от DRAGONFORCE

10 сен 2020 : 		 Гитаристы DRAGONFORCE: «Песня NIGHTWISH за десять минут»

12 авг 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о дроч... с супердроч... визите виртуоза MICHAEL ANGELO BATIO

23 июн 2020 : 		 У DRAGONFORCE почти готов новый альбом

13 апр 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Мы уже работаем над материалом»

10 мар 2020 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE

8 мар 2020 : 		 DRAGONFORCE отыграли первое шоу с временным ударником

3 мар 2020 : 		 Барабанщик DRAGONFORCE попал в больницу

6 фев 2020 : 		 DRAGONFORCE выступили с ALICIA VIGIL

2 фев 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Frédéric Leclercq никогда не угорал по пауэру»

17 янв 2020 : 		 ALICIA VIGIL в DRAGONFORCE

3 окт 2019 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE

2 окт 2019 : 		 Новый альбом DRAGONFORCE доступен для прослушивания

30 сен 2019 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE на TwitchCon 2019

26 сен 2019 : 		 Кавер-версия хита из фильма Титаник от DRAGONFORCE

25 сен 2019 : 		 Превью всех треков из нового альбома DRAGONFORCE

23 сен 2019 : 		 Новое видео DRAGONFORCE
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Гитарист DRAGONFORCE заявил, что группа сочинила много музыки



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Гитарист DRAGONFORCE Herman Li рассказал финскому изданию Chaoszine о ходе работы над следующим студийным альбомом группы:

«Мы сочинили много музыки, но пока её не записали. Поэтому сейчас мы собираемся искать новый контракт на запись, чтобы сделать это.

Мы не занимаемся музыкой ради денег, поэтому выпускаем материал только тогда, когда хотим этого и когда он хорошо звучит. Мы не считаем, что должны выпускать альбом каждые два года, мы никуда не торопимся. Трудно быть творческим человеком, когда ты заставляешь себя делать хорошую музыку, и каждый артист знает это.

Сейчас мы не просто делаем музыку, мы одновременно являемся создателями контента. В данный момент у нас пауза на YouTube, но до этого мы выкладывали ролики каждую неделю. Так что если вам нужна какая-нибудь форма искусства — я не знаю, можно ли назвать YouTube "формой искусства" — если вам нужно что-то от нас, то у DRAGONFORCE всегда есть что-то, даже если это не новая музыка. Прямо сейчас вы можете посмотреть закулисные съёмки с концертов в рамках нашего тура по США на нашем канале Twitch.
Это будет хороший альбом, и мы будем им гордиться, когда он выйдет».

DRAGONFORCE Has





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