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DRAGONFORCE завершают работу над альбомом



Marc Hudson в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела у DRAGONFORCE с новым материалом:



«Вообще-то я собираюсь в студию сегодня вечером, чтобы закончить кое-какие дела. Но да, мы уже некоторое время работаем над альбомом и, конечно, пытаемся давать концерты между делом. У нас есть парочка фестивалей. На одном мы побывали в прошлые выходные, на другом — в эти. Затем, разумеется, состоится большой тур осенью. Так что нам нужно всё это завершить. В принципе, с альбомом мы уже всё закончили. Осталось только отполировать конечный продукт и, надеюсь, сыграть некоторые песни — мы точно станем играть эти песни в следующем туре, так что мы будем разучивать новый сет-лист».







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