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Лидер MEGADETH назвал имя басиста
25
IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис...
18
Новое видео CREMATORY
15
Умер барабанщик FOO FIGHTERS
13
TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ...
10
все новости группы
DragonForce
Международный
Power Metal
http://www.dragonforce.com
Myspace:
http://www.myspace.com/dragonforce
Facebook:
http://www.facebook.com/dragonforce
5 апр 2022
:
Гитарист DRAGONFORCE: «Новый альбом будет весёлым!»
25 мар 2022
:
Гитарист DRAGONFORCE заявил, что группа сочинила много музыки
26 окт 2021
:
Новое видео DRAGONFORCE
27 авг 2021
:
Новое видео DRAGONFORCE
19 май 2021
:
Гитарист DRAGONFORCE проходит прослушивание в STEEL PANTHER
5 апр 2021
:
Гитарист DRAGONFORCE и FIVE FINGER DEATH PUNCH обсуждают дро...
28 фев 2021
:
Песня AMON AMARTH за десять минут от DRAGONFORCE
10 фев 2021
:
Гитарист MEGADETH в стриме гитариста DRAGONFORCE
21 дек 2020
:
Гитарист DRAGONFORCE о том, что все, кто играет быстро, просто дзюбонаты
29 ноя 2020
:
Песня ANARANTHE за десять минут от DRAGONFORCE
30 окт 2020
:
Песня FIVE FINGER DEATH PUNCH за пять минут от DRAGONFORCE
10 сен 2020
:
Гитаристы DRAGONFORCE: «Песня NIGHTWISH за десять минут»
12 авг 2020
:
Гитарист DRAGONFORCE о
дроч... с супердроч...
визите виртуоза MICHAEL ANGELO BATIO
23 июн 2020
:
У DRAGONFORCE почти готов новый альбом
13 апр 2020
:
Гитарист DRAGONFORCE: «Мы уже работаем над материалом»
10 мар 2020
:
Видео с выступления DRAGONFORCE
8 мар 2020
:
DRAGONFORCE отыграли первое шоу с временным ударником
3 мар 2020
:
Барабанщик DRAGONFORCE попал в больницу
6 фев 2020
:
DRAGONFORCE выступили с ALICIA VIGIL
2 фев 2020
:
Гитарист DRAGONFORCE: «Frédéric Leclercq никогда не угорал по пауэру»
17 янв 2020
:
ALICIA VIGIL в DRAGONFORCE
3 окт 2019
:
Видео с выступления DRAGONFORCE
2 окт 2019
:
Новый альбом DRAGONFORCE доступен для прослушивания
30 сен 2019
:
Видео с выступления DRAGONFORCE на TwitchCon 2019
26 сен 2019
:
Кавер-версия хита из фильма Титаник от DRAGONFORCE
25 сен 2019
:
Превью всех треков из нового альбома DRAGONFORCE
23 сен 2019
:
Новое видео DRAGONFORCE
28 авг 2019
:
Новое видео DRAGONFORCE
22 авг 2019
:
Видео с последнего выступления басиста DRAGONFORCE
14 авг 2019
:
DRAGONFORCE расстались с басистом
31 июл 2019
:
Подробности о новом альбоме DRAGONFORCE
5 июн 2019
:
DRAGONFORCE сводят новый диск
5 апр 2019
:
Фрагмент нового материала DRAGONFORCE
3 мар 2019
:
Песня DRAGONFORCE "Through The Fire And Flames" собрала более 100 млн просмотров на YouTube
28 окт 2018
:
DRAGONFORCE приступили к записи альбома
7 авг 2018
:
Новый альбом DRAGONFORCE может выйти осенью
8 июн 2018
:
Видео с выступления DRAGONFORCE
21 сен 2017
:
Новое видео DRAGONFORCE
2 авг 2017
:
DRAGONFORCE получили золото
3 июл 2017
:
Вокалист DRAGONFORCE чудом избежал увечий
19 май 2017
:
Трейлер нового альбома DRAGONFORCE
15 май 2017
:
Новое видео DRAGONFORCE
13 апр 2017
:
Новая песня DRAGONFORCE
31 мар 2017
:
Новая песня DRAGONFORCE
24 мар 2017
:
Гитарист DRAGONFORCE о кавер-версии DEATH
18 мар 2017
:
DRAGONFORCE записали 12-минутный эпик
9 фев 2017
:
Детали нового альбома DRAGONFORCE
8 фев 2017
:
Обложка нового альбома DRAGONFORCE
27 янв 2017
:
DRAGONFORCE завершают работу над альбомом
3 авг 2016
:
PelleK выступил с DRAGONFORCE
8 июл 2016
:
Гитарист DRAGONFORCE: «BABYMETAL привлекают тех, кто не слушает металл, в металл»
4 июл 2016
:
Басист DRAGONFORCE о новом материале
1 июн 2016
:
Сборник лучшего от DRAGONFORCE
15 мар 2016
:
10-летний мальчик исполняет песню DRAGONFORCE
2 янв 2016
:
DRAGONFORCE не сочиняют только быстрые песни
2 дек 2015
:
Басист DRAGONFORCE: «В Париже погиб мой друг»
10 июл 2015
:
Фрагмент нового DVD DRAGONFORCE
1 июл 2015
:
Трейлер нового DVD DRAGONFORCE
13 июн 2015
:
BABYMETAL присоединились на сцене к DRAGONFORCE
24 май 2015
:
Обложка и трек-лист нового DVD DRAGONFORCE
23 май 2015
:
Новый DVD DRAGONFORCE выйдет в июле
18 апр 2015
:
DRAGONFORCE представили гитару, на которой можно играть под водой
2 апр 2015
:
DRAGONFORCE пригласили на российские концерты
20 мар 2015
:
Видео с выступления DRAGONFORCE
12 фев 2015
:
DRAGONFORCE выпустят DVD в июле
8 фев 2015
:
Гитарист DRAGONFORCE утверждает, что соло - не главное в их музыке
29 ноя 2014
:
Басист DRAGONFORCE не считает, что рок мёртв
7 авг 2014
:
Кавер-версия JOHNNY CASH'a от DRAGONFORCE
18 июн 2014
:
Новое видео DRAGONFORCE
7 июн 2014
:
DRAGONFORCE расстались с ударником
31 мар 2014
:
Новый альбом DRAGONFORCE выйдет в августе
14 апр 2013
:
Профессиональное видео c выступления DRAGONFORCE
12 апр 2013
:
DRAGONFORCE начнут запись в мае
6 дек 2012
:
DRAGONFORCE приглашают на концерты
10 окт 2012
:
Видео с выступления DRAGONFORCE
11 сен 2012
:
Новое видео DRAGONFORCE
27 апр 2012
:
Видео с выступления DRAGONFORCE
4 апр 2012
:
Новое видео DRAGONFORCE
31 мар 2012
:
Новая песня DRAGONFORCE
19 фев 2012
:
Новая песня DRAGONFORCE
3 фев 2012
:
Подробности о новом альбоме DRAGONFORCE
13 янв 2012
:
DRAGONFORCE закончили работу над новым альбомом
6 дек 2011
:
Бывший вокалист DRAGONFORCE работает над новым проектом
23 окт 2011
:
DRAGONFORCE исполнили два новых трека
12 сен 2011
:
Бывший вокалист DRAGONFORCE возвращается с новым проектом
2 мар 2011
:
DRAGONFORCE объявили имя нового вокалиста
19 авг 2010
:
Семпл с концертного альбома DRAGONFORCE
24 июн 2010
:
DRAGONFORCE выпустят концертный альбом
7 май 2010
:
Еще один кандидат в DRAGONFORCE
5 май 2010
:
Вокалист KYLE MICHAELS прошёл прослушивание в DRAGONFORCE
9 мар 2010
:
DRAGONFORCE подтвердили уход вокалиста
9 мар 2010
:
DRAGONFORCE расстались с вокалистом?
19 ноя 2009
:
DRAGONFORCE переиздадут два первых альбома
15 ноя 2009
:
DRAGONFORCE отменили все концерты в 2010 году
13 май 2009
:
DRAGONFORCE отложили визит в Латинскую Америку
20 мар 2009
:
Переиздание альбома "Valley Of The Damned" DRAGONFORCE выйдет в мае
21 янв 2009
:
Ранние альбомы DRAGONFORCE будут переизданы
11 июл 2008
:
DRAGONFORCE: новый клип в сети
4 июл 2008
:
DRAGONFORCE: новая песня в сети
2 июл 2008
:
DRAGONFORCE: обложка нового альбома в сети
10 июн 2008
:
Детали нового альбома DRAGONFORCE
3 окт 2007
:
DRAGONFORCE: переиздание альбома "Valley Of The Damned" отложено
7 авг 2007
:
Дебютный альбом DRAGONFORCE будет переиздан
2 фев 2007
:
DRAGONFORCE: специальное издание 'Inhuman Rampage' в марте
1 фев 2007
:
Автограф-сессия DRAGONFORCE
29 янв 2007
:
Гитарист DRAGONFORCE сыграл вместе с легендарными гитаристами
22 май 2006
:
Опубликовано видеоинтервью с Herman`ом Li (DRAGONFORCE)
10 ноя 2005
:
DRAGONFORCE: новая композиция в сети
12 окт 2005
:
DRAGONFORCE: новый альбом в январе
сегодня
Гитарист DRAGONFORCE: «Новый альбом будет весёлым!»
Herman Li в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, каким будет новый альбом DRAGONFORCE:
«Ну, вы знаете, он будет эпическим, триумфальным, весёлым, запоминающимся и поднимающим настроение. Мы будем продолжать звучать как DRAGONFORCE!»
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Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).