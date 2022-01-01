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Гитарист DRAGONFORCE: «Новый альбом будет весёлым!»



Herman Li в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, каким будет новый альбом DRAGONFORCE:



«Ну, вы знаете, он будет эпическим, триумфальным, весёлым, запоминающимся и поднимающим настроение. Мы будем продолжать звучать как DRAGONFORCE!»













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