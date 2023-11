сегодня



ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступили с DRAGONFORCE



ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD присоединились к DRAGONFORCE в рамках выступления 19 ноября в Wiltern, Los Angeles, California:



Intro - 0:00

01. Revolution Deathsquad - 2:44

02. Cry Thunder - 12:19

03. Heroes Of Our Time - 16:24

04. Power Of The Triforce - 27:53

05. Soldier Of The Wasteland - 23:52

06. The Last Dragonborn - 45:44

07. Fury Of The Storm - 52:00

08. Black Fire -

09. Doomsday Party - 1:00:25

10. Valley Of The Damned - 1:05:42



Encore:



11. Highway To Oblivion - 1:17:10

12. Wildest Dreams (Taylor Swift cover) - 1:25:49

13. My Heart Will Go On (Celine Dion Cover) - 1:30:36

14. Through The Fire And Flames - 1:35:35







