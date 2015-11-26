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DragonForce

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30 окт 2020 : 		 Песня FIVE FINGER DEATH PUNCH за пять минут от DRAGONFORCE

10 сен 2020 : 		 Гитаристы DRAGONFORCE: «Песня NIGHTWISH за десять минут»

12 авг 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о дроч... с супердроч... визите виртуоза MICHAEL ANGELO BATIO

23 июн 2020 : 		 У DRAGONFORCE почти готов новый альбом

13 апр 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Мы уже работаем над материалом»

10 мар 2020 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE

8 мар 2020 : 		 DRAGONFORCE отыграли первое шоу с временным ударником

3 мар 2020 : 		 Барабанщик DRAGONFORCE попал в больницу

6 фев 2020 : 		 DRAGONFORCE выступили с ALICIA VIGIL

2 фев 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Frédéric Leclercq никогда не угорал по пауэру»

17 янв 2020 : 		 ALICIA VIGIL в DRAGONFORCE

3 окт 2019 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE

2 окт 2019 : 		 Новый альбом DRAGONFORCE доступен для прослушивания

30 сен 2019 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE на TwitchCon 2019

26 сен 2019 : 		 Кавер-версия хита из фильма Титаник от DRAGONFORCE

25 сен 2019 : 		 Превью всех треков из нового альбома DRAGONFORCE

23 сен 2019 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

28 авг 2019 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

22 авг 2019 : 		 Видео с последнего выступления басиста DRAGONFORCE

14 авг 2019 : 		 DRAGONFORCE расстались с басистом

31 июл 2019 : 		 Подробности о новом альбоме DRAGONFORCE

5 июн 2019 : 		 DRAGONFORCE сводят новый диск

5 апр 2019 : 		 Фрагмент нового материала DRAGONFORCE

3 мар 2019 : 		 Песня DRAGONFORCE "Through The Fire And Flames" собрала более 100 млн просмотров на YouTube

28 окт 2018 : 		 DRAGONFORCE приступили к записи альбома

7 авг 2018 : 		 Новый альбом DRAGONFORCE может выйти осенью
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|||| сегодня

Песня FIVE FINGER DEATH PUNCH за пять минут от DRAGONFORCE



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Гитаристы DRAGONFORCE Herman Li и Sam Totman вместе с басисткой Alicia'ей Vigil недавно сняли видео процесса создания песни FIVE FINGER DEATH PUNCH за пять минут в ходе стрима в Twitch.

DRAGONFORCE Write A FIVE FINGER DEATH PUNCH Song In 5 Minutes (Video)



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