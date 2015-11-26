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Песня FIVE FINGER DEATH PUNCH за пять минут от DRAGONFORCE



Гитаристы DRAGONFORCE Herman Li и Sam Totman вместе с басисткой Alicia'ей Vigil недавно сняли видео процесса создания песни FIVE FINGER DEATH PUNCH за пять минут в ходе стрима в Twitch.







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