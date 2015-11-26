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DragonForce

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3 мар 2019 : 		 Песня DRAGONFORCE "Through The Fire And Flames" собрала более 100 млн просмотров на YouTube

28 окт 2018 : 		 DRAGONFORCE приступили к записи альбома

7 авг 2018 : 		 Новый альбом DRAGONFORCE может выйти осенью

8 июн 2018 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE

21 сен 2017 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

2 авг 2017 : 		 DRAGONFORCE получили золото

3 июл 2017 : 		 Вокалист DRAGONFORCE чудом избежал увечий

19 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома DRAGONFORCE

15 май 2017 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

13 апр 2017 : 		 Новая песня DRAGONFORCE

31 мар 2017 : 		 Новая песня DRAGONFORCE

24 мар 2017 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о кавер-версии DEATH

18 мар 2017 : 		 DRAGONFORCE записали 12-минутный эпик

9 фев 2017 : 		 Детали нового альбома DRAGONFORCE

8 фев 2017 : 		 Обложка нового альбома DRAGONFORCE

27 янв 2017 : 		 DRAGONFORCE завершают работу над альбомом

3 авг 2016 : 		 PelleK выступил с DRAGONFORCE

8 июл 2016 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «BABYMETAL привлекают тех, кто не слушает металл, в металл»

4 июл 2016 : 		 Басист DRAGONFORCE о новом материале

1 июн 2016 : 		 Сборник лучшего от DRAGONFORCE

15 мар 2016 : 		 10-летний мальчик исполняет песню DRAGONFORCE

2 янв 2016 : 		 DRAGONFORCE не сочиняют только быстрые песни

2 дек 2015 : 		 Басист DRAGONFORCE: «В Париже погиб мой друг»

10 июл 2015 : 		 Фрагмент нового DVD DRAGONFORCE

1 июл 2015 : 		 Трейлер нового DVD DRAGONFORCE

13 июн 2015 : 		 BABYMETAL присоединились на сцене к DRAGONFORCE
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Песня DRAGONFORCE "Through The Fire And Flames" собрала более 100 млн просмотров на YouTube



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Как сообщает группа DRAGONFORCE, её песня "Through The Fire And Flames", вошедшая в альбом "Inhuman Rampage" 2006 года, была прослушана на YouTube более 100 миллионов раз.

Альбом "Inhuman Rampage" официально получил золотой статус в 2017 году за продажу более чем полумиллиона копий.



DRAGONFORCE





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Oloir


3 мар 2019, 14:46		Азиатов, которые могут играть ее быстрее?


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