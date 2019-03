сегодня



Песня DRAGONFORCE "Through The Fire And Flames" собрала более 100 млн просмотров на YouTube



Как сообщает группа DRAGONFORCE, её песня "Through The Fire And Flames", вошедшая в альбом "Inhuman Rampage" 2006 года, была прослушана на YouTube более 100 миллионов раз.



Альбом "Inhuman Rampage" официально получил золотой статус в 2017 году за продажу более чем полумиллиона копий.

















