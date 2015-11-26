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DragonForce

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23 июн 2020 : 		 У DRAGONFORCE почти готов новый альбом

13 апр 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Мы уже работаем над материалом»

10 мар 2020 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE

8 мар 2020 : 		 DRAGONFORCE отыграли первое шоу с временным ударником

3 мар 2020 : 		 Барабанщик DRAGONFORCE попал в больницу

6 фев 2020 : 		 DRAGONFORCE выступили с ALICIA VIGIL

2 фев 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Frédéric Leclercq никогда не угорал по пауэру»

17 янв 2020 : 		 ALICIA VIGIL в DRAGONFORCE

3 окт 2019 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE

2 окт 2019 : 		 Новый альбом DRAGONFORCE доступен для прослушивания

30 сен 2019 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE на TwitchCon 2019

26 сен 2019 : 		 Кавер-версия хита из фильма Титаник от DRAGONFORCE

25 сен 2019 : 		 Превью всех треков из нового альбома DRAGONFORCE

23 сен 2019 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

28 авг 2019 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

22 авг 2019 : 		 Видео с последнего выступления басиста DRAGONFORCE

14 авг 2019 : 		 DRAGONFORCE расстались с басистом

31 июл 2019 : 		 Подробности о новом альбоме DRAGONFORCE

5 июн 2019 : 		 DRAGONFORCE сводят новый диск

5 апр 2019 : 		 Фрагмент нового материала DRAGONFORCE

3 мар 2019 : 		 Песня DRAGONFORCE "Through The Fire And Flames" собрала более 100 млн просмотров на YouTube

28 окт 2018 : 		 DRAGONFORCE приступили к записи альбома

7 авг 2018 : 		 Новый альбом DRAGONFORCE может выйти осенью

8 июн 2018 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE

21 сен 2017 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

2 авг 2017 : 		 DRAGONFORCE получили золото
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У DRAGONFORCE почти готов новый альбом



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Гитарист DRAGONFORCE Herman Li был недавним гостем программы "Saturday Night Lockdown", которую ведёт Francesco Paoli из FLESHGOD APOCALYPSE. На вопрос о том, чем он был занят во время коронапаузы, Li ответил:

«Мы отыграли наше первое шоу в поддержку последнего альбома в рамках TwitchCon в конце сентября, и это посмотрели 1,7 миллиона человек. Всё начиналось просто отлично — просто замечательно. У нас намечался аншлаговый тур. Всё шло хорошо. Мы собрались снять видео на каждую песню с последнего альбома и дошли где-то до середины пути, а потом случился COVID-19. Так что тур остановился. И некоторые из клипов так и не были закончены. Мы сняли всё, но кое-что требует дополнительных съёмок. Так что видео отложилось. Ну, и ко всему прочему, мы занялись альбомом. Почему бы и нет? Как и все остальные — сочиняем новое, пока сидим дома. И довольно странно, он уже почти готов! (Смеётся)».

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