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У DRAGONFORCE почти готов новый альбом



Гитарист DRAGONFORCE Herman Li был недавним гостем программы "Saturday Night Lockdown", которую ведёт Francesco Paoli из FLESHGOD APOCALYPSE. На вопрос о том, чем он был занят во время коронапаузы, Li ответил:



«Мы отыграли наше первое шоу в поддержку последнего альбома в рамках TwitchCon в конце сентября, и это посмотрели 1,7 миллиона человек. Всё начиналось просто отлично — просто замечательно. У нас намечался аншлаговый тур. Всё шло хорошо. Мы собрались снять видео на каждую песню с последнего альбома и дошли где-то до середины пути, а потом случился COVID-19. Так что тур остановился. И некоторые из клипов так и не были закончены. Мы сняли всё, но кое-что требует дополнительных съёмок. Так что видео отложилось. Ну, и ко всему прочему, мы занялись альбомом. Почему бы и нет? Как и все остальные — сочиняем новое, пока сидим дома. И довольно странно, он уже почти готов! (Смеётся)».













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