Кавер-версия Тейлор Свифт от DRAGONFORCE



"Wildest Dreams (Dragonforce's Version)", новое видео группы DRAGONFORCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из бонус-треков альбома "Warp Speed Warriors", выходящего 15 марта на Napalm Records:



01. Astro Warrior Anthem

02. Power Of The Triforce

03. Kingdom Of Steel

04. Burning Heart

05. Space Marine Corp

06. Doomsday Party

07. Prelude To Darkness

08. The Killer Queen

09. Pixel Prison







