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Вокалистка AMARANTHE в новом видео DRAGONFORCE



"Doomsday Party" feat, Elize Ryd, новое видео группы DRAGONFORCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня будет включена в качестве бонуса в новый альбом "Warp Speed Warriors", релиз которого намечен на 15 марта.







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