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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 30
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 20
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 20
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DragonForce

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1 дек 2023 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом видео DRAGONFORCE

21 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступили с DRAGONFORCE

7 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ спела с DRAGONFORCE хит Тейлор Свифт

18 окт 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

14 сен 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

12 сен 2023 : 		 Как DRAGONFORCE попали на Napalm

16 авг 2023 : 		 DRAGONFORCE завершают работу над альбомом

12 авг 2023 : 		 DRAGONFORCE на NAPALM RECORDS

22 мар 2023 : 		 В бассейне с DRAGONFORCE

3 мар 2023 : 		 FRÉDÉRIC LECLERCQ: «Я ушёл из DRAGONFORCE, потому что не был там счастлив»

24 дек 2022 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Мы хотели, чтобы у нас все было длиннее!»

12 дек 2022 : 		 DRAGONFORCE завершили сочинение

30 ноя 2022 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

5 апр 2022 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Новый альбом будет весёлым!»

25 мар 2022 : 		 Гитарист DRAGONFORCE заявил, что группа сочинила много музыки

26 окт 2021 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

27 авг 2021 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

19 май 2021 : 		 Гитарист DRAGONFORCE проходит прослушивание в STEEL PANTHER

5 апр 2021 : 		 Гитарист DRAGONFORCE и FIVE FINGER DEATH PUNCH обсуждают дро...

28 фев 2021 : 		 Песня AMON AMARTH за десять минут от DRAGONFORCE

10 фев 2021 : 		 Гитарист MEGADETH в стриме гитариста DRAGONFORCE

21 дек 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о том, что все, кто играет быстро, просто дзюбонаты

29 ноя 2020 : 		 Песня ANARANTHE за десять минут от DRAGONFORCE

30 окт 2020 : 		 Песня FIVE FINGER DEATH PUNCH за пять минут от DRAGONFORCE

10 сен 2020 : 		 Гитаристы DRAGONFORCE: «Песня NIGHTWISH за десять минут»

12 авг 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о дроч... с супердроч... визите виртуоза MICHAEL ANGELO BATIO
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Вокалистка AMARANTHE в новом видео DRAGONFORCE



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"Doomsday Party" feat, Elize Ryd, новое видео группы DRAGONFORCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня будет включена в качестве бонуса в новый альбом "Warp Speed Warriors", релиз которого намечен на 15 марта.




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