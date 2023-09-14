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*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 38
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DragonForce

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14 сен 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

12 сен 2023 : 		 Как DRAGONFORCE попали на Napalm

16 авг 2023 : 		 DRAGONFORCE завершают работу над альбомом

12 авг 2023 : 		 DRAGONFORCE на NAPALM RECORDS

22 мар 2023 : 		 В бассейне с DRAGONFORCE

3 мар 2023 : 		 FRÉDÉRIC LECLERCQ: «Я ушёл из DRAGONFORCE, потому что не был там счастлив»

24 дек 2022 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Мы хотели, чтобы у нас все было длиннее!»

12 дек 2022 : 		 DRAGONFORCE завершили сочинение

30 ноя 2022 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

5 апр 2022 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Новый альбом будет весёлым!»

25 мар 2022 : 		 Гитарист DRAGONFORCE заявил, что группа сочинила много музыки

26 окт 2021 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

27 авг 2021 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

19 май 2021 : 		 Гитарист DRAGONFORCE проходит прослушивание в STEEL PANTHER

5 апр 2021 : 		 Гитарист DRAGONFORCE и FIVE FINGER DEATH PUNCH обсуждают дро...

28 фев 2021 : 		 Песня AMON AMARTH за десять минут от DRAGONFORCE

10 фев 2021 : 		 Гитарист MEGADETH в стриме гитариста DRAGONFORCE

21 дек 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о том, что все, кто играет быстро, просто дзюбонаты

29 ноя 2020 : 		 Песня ANARANTHE за десять минут от DRAGONFORCE

30 окт 2020 : 		 Песня FIVE FINGER DEATH PUNCH за пять минут от DRAGONFORCE

10 сен 2020 : 		 Гитаристы DRAGONFORCE: «Песня NIGHTWISH за десять минут»

12 авг 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о дроч... с супердроч... визите виртуоза MICHAEL ANGELO BATIO

23 июн 2020 : 		 У DRAGONFORCE почти готов новый альбом

13 апр 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Мы уже работаем над материалом»

10 мар 2020 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE

8 мар 2020 : 		 DRAGONFORCE отыграли первое шоу с временным ударником
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|||| 14 сен 2023

Новое видео DRAGONFORCE



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"Doomsday Party", новое видео группы DRAGONFORCE, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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14 сен 2023
Corpsegrinder04
Хуетень какая-то клоунская. Ну что и следовало ожидать. Из трёх основных композиторов остался один. Пружанов ушёл, Леклер ушёл. Тотман уже не тянет один. Зато к одному шуту Ли(который дай бог с пяток песен написал за 23 года) добавилась ещё очередная "басовая" блядь, чтобы кривляться. С группой по ходу всё. Да здравствует Dragon CORPSE.
Like!1
14 сен 2023
G
GlowoErzum
Позорище. Сольная работа вокалиста в сто крат лучше, чем это шаблонное жужево.
Like!1
14 сен 2023
Corpsegrinder04
GlowoErzum, да. Хадсону там толком и писать не дают ничего. Ну там Ли заправляет всем, уже давно известно. Пружанов ушел, как сам сказал из за смены вектора группы. Леклер тоже в интервью, после того как в Креатор ушел - говорил, что стали хуйней откровенной заниматься. Вот только Ли по сути - всего лишь исполнитель. А все композиторы основные уходят. Плюс мода баб брать на бас гитару. MDB - клуша с грустным еблом, играющая все песни одним пальцем на пятиструнном басу, WhiteSnake - обычная лярва, которая на всех фотках в полуголом виде , басуху чуть ли не между ног суёт. Ну вот и до DF мода дошла.
Опять же, я рассуждаю не как какой-нибудь женоненавистник или пидрила, но если взять факты ну какая баба в хорошем тяжёлом металле хоть что-нибудь написала ?
Да есть редкие исключения, у кого есть хоть что-нибудь вменяемое типа Doro, Ден Адель или Ван Гирсберген. Но это редкие исключения. А Клавы с вёслами - так чисто еблом торгануть на сцене да жопой покрутить. Вклада в музыкальную составляющую - никакого.
14 сен 2023
Darkside.ru Member
B
Blindman
Если весь альбом такой будет, неужели получилось второй нормальный за карьеру сделать. Сюрприз-сюрприз
  Dislike!1

просмотров: 314

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