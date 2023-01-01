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*Новое видео METALLICA 67
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 50
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 18
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DragonForce

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3 мар 2023 : 		 FRÉDÉRIC LECLERCQ: «Я ушёл из DRAGONFORCE, потому что не был там счастлив»

24 дек 2022 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Мы хотели, чтобы у нас все было длиннее!»

12 дек 2022 : 		 DRAGONFORCE завершили сочинение

30 ноя 2022 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

5 апр 2022 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Новый альбом будет весёлым!»

25 мар 2022 : 		 Гитарист DRAGONFORCE заявил, что группа сочинила много музыки

26 окт 2021 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

27 авг 2021 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

19 май 2021 : 		 Гитарист DRAGONFORCE проходит прослушивание в STEEL PANTHER

5 апр 2021 : 		 Гитарист DRAGONFORCE и FIVE FINGER DEATH PUNCH обсуждают дро...

28 фев 2021 : 		 Песня AMON AMARTH за десять минут от DRAGONFORCE

10 фев 2021 : 		 Гитарист MEGADETH в стриме гитариста DRAGONFORCE

21 дек 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о том, что все, кто играет быстро, просто дзюбонаты

29 ноя 2020 : 		 Песня ANARANTHE за десять минут от DRAGONFORCE

30 окт 2020 : 		 Песня FIVE FINGER DEATH PUNCH за пять минут от DRAGONFORCE

10 сен 2020 : 		 Гитаристы DRAGONFORCE: «Песня NIGHTWISH за десять минут»

12 авг 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о дроч... с супердроч... визите виртуоза MICHAEL ANGELO BATIO

23 июн 2020 : 		 У DRAGONFORCE почти готов новый альбом

13 апр 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Мы уже работаем над материалом»

10 мар 2020 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE

8 мар 2020 : 		 DRAGONFORCE отыграли первое шоу с временным ударником

3 мар 2020 : 		 Барабанщик DRAGONFORCE попал в больницу

6 фев 2020 : 		 DRAGONFORCE выступили с ALICIA VIGIL

2 фев 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Frédéric Leclercq никогда не угорал по пауэру»

17 янв 2020 : 		 ALICIA VIGIL в DRAGONFORCE

3 окт 2019 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE
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FRÉDÉRIC LECLERCQ: «Я ушёл из DRAGONFORCE, потому что не был там счастлив»



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FRÉDÉRIC LECLERCQ в недавнем интервью назвал истинную причину, почему покинул состав DRAGONFORCE в 2019 году:

«Я покинул DRAGONFORCE, чтобы присоединиться к KREATOR. Я не был доволен направлением, в котором двигались [DRAGONFORCE]. Я был несчастен, и мне не было смысла оставаться несчастным и постоянно спорить с ними. И я получил предложение от KREATOR, и подумал: "Это идеально". Наверное, у меня хорошая звезда, или ангел, или демон, или кто-то ещё, потому что это было как раз в то время, когда я думал: "Ладно, выйдет новый альбом DRAGONFORCE, я поеду в турне и буду очень несчастен. Но у меня нет других вариантов". А жизнь есть жизнь. Нужно платить по счетам. Но потом мне позвонил Mille [Petrozza, лидер KREATOR] и предложил место в группе. Я подумал: "Это здорово". Чао, DRAGONFORCE. Ола, KREATOR!»




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