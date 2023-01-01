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FRÉDÉRIC LECLERCQ: «Я ушёл из DRAGONFORCE, потому что не был там счастлив»



FRÉDÉRIC LECLERCQ в недавнем интервью назвал истинную причину, почему покинул состав DRAGONFORCE в 2019 году:



«Я покинул DRAGONFORCE, чтобы присоединиться к KREATOR. Я не был доволен направлением, в котором двигались [DRAGONFORCE]. Я был несчастен, и мне не было смысла оставаться несчастным и постоянно спорить с ними. И я получил предложение от KREATOR, и подумал: "Это идеально". Наверное, у меня хорошая звезда, или ангел, или демон, или кто-то ещё, потому что это было как раз в то время, когда я думал: "Ладно, выйдет новый альбом DRAGONFORCE, я поеду в турне и буду очень несчастен. Но у меня нет других вариантов". А жизнь есть жизнь. Нужно платить по счетам. Но потом мне позвонил Mille [Petrozza, лидер KREATOR] и предложил место в группе. Я подумал: "Это здорово". Чао, DRAGONFORCE. Ола, KREATOR!»







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