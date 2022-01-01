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*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 23
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 22
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
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DragonForce

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2 окт 2019 : 		 Новый альбом DRAGONFORCE доступен для прослушивания
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Гитарист DRAGONFORCE: «Мы хотели, чтобы у нас все было длиннее!»



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Гитарист DRAGONFORCE Herman Li обсудил то, как группа пришла к своему звучанию:

«Я вспоминаю прошлое, и единственная причина, по которой мы играли музыку, заключалась в том, что нам это нравилось. И мы хотели выступать на сцене. Я всегда считал, что выступление перед публикой — это очень захватывающее зрелище, то же самое было и с Sam'ом [Totman'ом, гитара]. Но когда мы создали нашу группу, мы подумали: "Чтобы играть вживую, мы должны записать демо и заключить контракт на запись. Только так мы сможем ездить на гастроли и отлично проводить время". И в то время, когда мы создали группу, над гитарными соло, любой техничной, мелодичной музыкой — с мелодичным пением — смеялись во всём мире, особенно в Англии и Америке. Люди смеялись над нами: "Ребята, вы играете соло. Это уже вчерашний день. Кого это интересует?" Или: "Вы поёте. Это пошло". Так что на самом деле это заставило нас увеличить количество всего того, из-за чего люди смеялись над нами. Так что мы сделали вдвое больше гитарных соло, сделали песню более мелодичной, с большим количеством гармоний. Это был своего рода способ сказать "Да пошли вы": "Вам не нравится то, что мы играем? Знаете что? Мы собираемся пройти лишнюю милю и вывести всё на другой уровень, на более экстремальный".

Так и случилось. И по мере того, как альбомы выпускались, мы выходили на новый уровень. И людям это не очень нравилось в начале. Они думали: "Это слишком быстро, слишком много гитар". Но постепенно мир перевернулся, и мы были единственными людьми в то время, которые выходили с такой экстремальной игрой на гитаре в мейнстрим. Это был своего рода взpыв. И, конечно, у меня должны были быть самые длинные волосы, потому что если у тебя длинные волосы, они должны быть самыми длинными. Больше всех безумствовать. Батут на сцене, время и всё остальное. Да что угодно. Мы старались быть на голову выше всех. Чем больше, тем лучше. И именно так всё и получилось. И это определило наше звучание, оно шло вразрез с тем, что было популярно в то время».




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