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DragonForce

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Гитарист DRAGONFORCE о том, что все, кто играет быстро, просто дзюбонаты



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В рамках программы "Guitar Villains" гитарист DRAGONFORCE Herman Li ответил на вопрос, что он думает о тех, кто считает, что гитаристы, играющие быстро, не имеют никакого чувства и эмоций в музыке:

«О, я это слышу уже из года в год. Ещё когда я впервые начал играть на гитаре и открыл для себя Джейсона Беккера; это было в 1992-м или 1993-м — я пошёл к своему учителю музыки и сказал: "Послушайте этого парня". Я сыграл ему [песню] "Altitudes" из [альбома] "Perpetual Burn". И мой учитель музыки послушал его и сказал: "Это ужасно. Этот парень не может играть. Там нет музыки. Это просто мастурбация. Это ужасно. Ты не должен слушать такие вещи".

Некоторым людям просто не хватает ума для таких вещей. Вот почему есть "музыка для всех"».

Lee заметил, что ему нравится играть быстро, потому что он находит это захватывающим.

«Да для меня это в кайф, вот и всё. И кому-то нравится, кому-то — нет. Я сам слушаю разную музыку, так что со мной всё в порядке. Но я не считаю, что нужно годами слушать музыку, чтобы её полюбить.

Когда я впервые услышал гитарное соло, которое исполнил Richie Sambora в песне BON JOVI, я подумал: "Чувак, мне нравится этот звук. Что это?" И некоторым людям просто никогда не понравятся соло на гитаре. И вы можете видеть тенденцию, как всё это происходило, — был nu metal, был metalcore, и все такие: "О, мы не играем соло на гитаре. Мы теперь авторы песен"».

Lee признался, что он был «очень разочарован», когда так много людей «говорили дерьмо» о нём и его группе вскоре после их появления:

«Они говорили, насколько я ужасен как гитарист, DRAGONFORCE ужасен, соло, то да сё. И они говорили: "О, ну, Steve Vai надерёт ему задницу — Steve Vai и [Joe] Satriani. Я подумал: "Если бы ты встретил меня в баре, я был бы твоим лучшим другом". Потому что я тусовался со столькими людьми, говорил о гитарах. Я был парнем, выстраивающимся в очередь на тур G3 три вечера подряд; я люблю такую музыку. Но когда ты стал частью группы, люди настроены против тебя. Это из серии: "Ну извини, если бы я был [просто] нормальным парнем, у тебя бы не было проблем со мной".

Но я также частично могу понять это, потому что когда я играю на сцене, у меня проявляется другой тип личности, и люди думают, что я на самом деле крутой, — я думаю, что я такой крутой. Ну простите. Я работаю на шоу. Я пытаюсь развлечься. Ты предпочитаешь, чтобы я просто смотрел на ноги и ничего не делал, или хочешь, чтобы я делал сумасшедшие вещи и веселился с гитарой?»

DRAGONFORCE





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Thrashcrow


21 дек 2020, 13:10		"Но я также частично могу понять это, потому что когда я играю на сцене, у меня проявляется другой тип личности, и люди думают, что я на самом деле крутой, — я думаю, что я такой крутой. "

Она сказала что я крутой,думает, что я крутой! Да я не могу быть крутым !!!ДА ТЫ КРУТОООООЙ!

https://www.youtube.com/watch?v=C9-l9tCGHws


ElectricRetard


21 дек 2020, 14:05		Игорь?


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